【DSE2023】寫作卷易合格難高分　教師指「百感交集的聚餐」題目易變流水帳

▲ 文憑試中文科閱讀卷及寫作卷開考。（曾耀輝攝）

中學文憑試（DSE）中文科寫作卷今日（25日）開考，3題選擇題均涉及日常生活，教師指題目較去年難，容易考獲合格，但難取得高分，當中一條要求考生撰寫一次「百感交集的聚餐」，容易變成「流水帳」或情感單一，考生未必能夠寫出聚餐的意義；而「原來忽略不少日常生活中的美好」中，宜集中敘述發現「忽略美好」後的狀況及感受，刻畫出人間真善美。

第1題要求考生以「一次令我百感交集的聚餐」為題，敍述經過及所見所聞；第2題要求考生就「原來我們忽略了不少日常生活中的美好」一句，寫出引申的聯想及思考；而第3題則要求考生論述對模仿偶像及藝術品是否缺乏個性。

選擇作答第2題的考生凌同學自言較擅長撰寫抒情文，故寫出有關在日常生活中與家人相處的美好事情，如母親為她燙衣服及洗衣服等微不足道的事，但對方生病後，需由自己獨力完成。她認為題目不困難，但估計大部分考生同樣選擇該題，因此沒有把握能夠突圍及寫出能感動考官的故事，預料自己會考獲第2或第3級的分數。

香港神託會培敦中學中文科前科主任曹順祥指，考評局在第2題及第3題加入指引「提水」，平衡難度，但整體寫作卷題目較去年難，認為考生容易考獲合格分數，但較難取得高分。他舉例指「百感交集的聚餐」中，「百感」一詞要求考生寫出至少3至4種情感，但預料大部分考生只能寫出「悲」或「喜」2種情緒。廠商會中學中文科科主任簡慧貞亦建議，考生應運用不同修辭及氣氛營造的手法描寫熱鬧場面，形容考驗文筆，但應避免寫得過於鬆散，變成「流水賬」，更倡將立意部分由個人層面，推展到社會層面，提升層次。

曹順祥亦預計，最多考生選擇作答「原來忽略不少日常生活中的美好」，原因是容易入手，學校經常提及有關例子，包括地鐵讓座、扶老人過路及到老人院做義工，形容例子「隨手可得」，只要多寫人、事、物及景等不同範疇，並將對「美好」的聯想，引申至人生道理，相信較易寫出高分文章。簡慧貞指，作答時應扣緊「原來」一詞，寫出驚醒及忽略多時的感覺，亦應多花篇幅集中敘述發現「忽略美好」後的狀況及感受，理清文章重心，刻畫出人間真善美。

至於第3題，廠商會中學中文科科主任何嘉泳則建議，考生可配合古今中外例子，撰寫駁論或正反論據，或是分拆寫出「不同層次的模仿」，平衡程度，以提升思想層次及立意；同時，應避免一面倒書寫單一立場，形容「正反兩者相輔相成，最為理想」。

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記者：梁凱婷