【旅遊復甦】旅議會推團餐食肆名單涉4美食廣場　奧海城黃埔花園上榜

▲ 奧海城二期美食廣場將接待內地團，每位餐價介乎60至240元。（湯致遠攝）

今個周末是社會復常後首個五‧一黃金周，內地一連5天假期，業界估計每日有100至200個內地團訪港，回復2018年高峰期的2至4成。為免團客食飯對居民再構成滋擾，旅議會向業界發出一份接受預訂團餐的食肆參考名單，涵蓋16間餐廳酒樓及4個商場美食廣場，部分除了位於土瓜灣及紅磡以外，更包括國務院港澳辦主任夏寶龍早前來港飲早茶的九龍灣酒樓，而美食廣場更有奧海城二期及黃埔花園等中產屋苑。

團餐由最平43元起至最貴鐵板燒240元，由中式、日韓及東南亞菜式都有。旅議會表示名單只供參考，旅行社可自行決定，但建議避開繁忙時段及要提早訂枱。

五一黃金周料每日逾百團

本港同內地自2月6日全面通關後，內地首個黃金周長假期，本地旅遊業界引頸期盼內地旅客訪港量重返高峰，不過業界最新預測，今個五‧一黃金周的團量未必好多。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，預計每日只有100至200團，即同平時相約，較2018年底港珠澳大橋通車初期的高峰期，每日高達400至500團，現時仍相差甚遠，而且相信內地客大多數自由行來港，跟團只屬少數。他分析，除了旅行社難搶到高鐵車票、本港酒店房價貴，航班運力亦未回復，始終局限團量，但對自由行影響相對較輕。

團餐名單分流旅行團

早前內地團午飯時間迫爆土瓜灣及紅磡的團餐酒樓，為免情況再現，旅遊業議會早前向餐廳收集意願，並向接待旅行社發出一份「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，列出16間餐廳酒樓及4個商場的美食廣場，部分餐廳在土瓜灣、紅磡、九龍灣，包括早前夏寶龍訪港時，在九龍灣宏天廣場飲早茶的百樂金宴國際宴會廳；另外亦不乏連鎖酒樓，例如煌府、富臨皇宮，以及早前推出海上午膳的洋紫荊維港遊，但早前兩間迫滿內地團的土瓜灣嘉樂軒及富源酒樓不在名單內。

4個美食廣場在油塘大本型、大角咀奧海城二期、尖沙咀新港中心及佐敦恒豐中心共數十間食肆，每位團餐由43元起，普遍介乎60至100元，由飲茶、燒味、海南雞飯、韓食、泰菜、拉麵等，最貴位於奧海城大食代一間台式鐵板燒，每位240元。



▲ 奧海城二期美食廣場將接待內地團，每位餐價介乎60至240元。（湯致遠攝）

▲ 奧海城二期美食廣場將接待內地團，每位餐價介乎60至240元。（湯致遠攝）

▲ 奧海城二期美食廣場的台式鐵板燒，接待旅行團的午市餐價每位240元。（湯致遠攝）

▲ 奧海城二期美食廣場的台式鐵板燒，接待旅行團的午市餐價每位240元。（湯致遠攝）

旅議會總幹事楊淑芬表示，餐廳名單僅作參考，目的只為分流旅客至不同地區用膳，業界可按需要預訂其他餐廳，惟上述餐廳必須預約，盡量避開繁忙時間才符合條件，並會持續搜羅更多合適餐廳更新名單。

對於內地團「殺入」其他地區，甚至中產屋苑的食肆，會否將問題擴散。有業界直言，部分食肆生意並未如理想，有空間接待內地團亦無可厚非，但認同部分食肆尤其美食廣場在中午時段已相當擠迫，為免同當區居民「爭食」，相信美食廣場除了會劃分區域，亦會安排在中午前後接團，並應適時檢討運作。

▲ 早前內地團食飯時間迫爆土瓜灣接待團餐的食肆街道。（資料圖片）

▲ 早前內地團食飯時間迫爆土瓜灣接待團餐的食肆街道。（資料圖片）

▲ 早前內地團食飯時間迫爆土瓜灣接待團餐的食肆街道。（資料圖片）

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記者：陳麗娜