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【勞動節】工聯會成立75周年　李家超視像致辭肯定維護勞工權益工作

政治 21:18 2023/04/25

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

李家超以視像形式發言。（政府新聞處視頻截圖）

工聯會今日於灣仔會展中心，舉辦「五．一國際勞動節 慶祝工聯會成立75周年暨『服務市民走在前』系列行動」啟動禮。特首李家超以視像形式致辭。

李家超在致辭中表示，工聯會作為香港歷史最悠久及最大的跨行業勞工團體，積極維護勞工權益，推動普羅市民，尤其是「打工仔」的福祉。他又讚揚工聯會積極參與行政、立法和地區的工作，是「愛國者治港」的堅實力量。

展望未來，李家超期望，工聯會繼續與特區政府緊密合作，為市民謀幸福，為香港謀發展。

另外，李家超提到，因應社會對法定最低工資檢討機制有不同關注，已於今年一月，要求最低工資委員會研究優化檢討機制，並於今年十月底前提交研究報告。優化檢討機制的第一階段諮詢，剛於昨日完成，委員會正全力推展相關工作，待委員會提交報告後，政府會審慎考慮有關建議，從而釐定法定最低工資檢討的未來路向。　　     

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責任編輯：趙居逸

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