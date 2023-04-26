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工聯會75周年酒會　李家超臨時改視像致辭、麥美娟冇影？

政治 00:35 2023/04/26

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工聯會成立75周年酒會。（工聯會Facebook圖片）

特首李家超上任以來，常常親自出席不同政黨、團體的慶典，不過，昨日工聯會在會展舉辦成立75周年酒會時，李家超竟未有親自前往，而是改視像發言。

工聯會發予傳媒的採訪通知，將李家超列為主禮嘉賓之首，有工會中人透露，李家超原本確實答應出席，惟最終以「有突發會議」為由，未有親自前往，僅視像致辭。

更引入注意的是，如此重要的「逢五逢十」慶典，本身是工聯會成員的民政及青年事務局局長亦未有現身。但在工聯會酒會前，麥美娟出席了保良局董事會交代就職典禮。

不在場的高官，除了一行外訪官員，剛和李家超一起由廣州回港的政制及內地事務局局長曾國衞。據悉，麥美娟原本在出席名單之上，曾則未回覆是否出席。

由於麥美娟和曾國衞同是主責檢討地區行政的官員，李家超昨日主動提到，政府正就檢討進行最後的審議，多次提及很快會公布檢討結果細節。政界中人估計，李家超所召開的「突發會議」，或是就檢討工作下定案，甚至有可能今日就開記者會正式公布。

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撰文 : 傅流螢

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