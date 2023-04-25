【殺校潮】黃大仙獻主會溥仁小學9月未獲准開辦小一　校方爭取1年過渡期

▲ 黃大仙獻主會溥仁小學通告稱，9月新學年未獲准開辦小一。（資料圖片）

教育局上月向各小學發出「開班信」，繼中華基督教會長洲堂錦江小學上月底「獲派0班」，黃大仙獻主會溥仁小學今日（25日）亦通知家長，9月新學年未獲批准開設小一，校方已向教育局發信，正爭取「1年過渡期」，現正等候局方回覆，惟倘申請不獲接納，學校便會於2026/27學年停止獲得政府資助，意即面臨逐步殺校。教育局回覆表示，會審慎考慮學校提交意見。

據該校今日（25日）向家長發出通告，稱最近收到教育局「建議」2023/24學年班級結構資料，獲悉新學年小二至小六班級結構維持不變，但不獲准開辦小一，校方稱未獲派小一生的原因是「小一收生只差一名學生」而未達「開班線」，校方對此感到「十分難過及不理解」。

校方表示，接獲通知後已召開法團校董會特別會議，並通知各持份者，同時向教育局發信表達意見並提交相關文件，透露期盼教育局「以一年為過度期考慮」，容許學校於2023/24學年開設小一，為已報讀該校的準小一生及家長服務。

校方續說，倘局方不接納有關申請，該校將於2026/27學年停止獲得政府資助，屆時就讀小五及小六年級的學生，可考慮轉到辦學團體、即同屬無玷聖母獻主會，位於九龍城區校網（校網34）的獻主會小學或獻主會聖馬善樂小學就讀至小六畢業。

教育局回應表示，未能在2023/24學年獲批小一班級的資助小學，可於4月20日或之前向教育局就建議班級結構提交意見，有關學校亦可按本身合適的情況，考慮選擇教育局提供的方案。局方會審慎考慮學校提交的意見及當中的理據，並按照現行的政策及準則以決定是否接納，以及確定其核准班級結構，至於在2023/24學年不獲資助開辦小一班級的學校的數目會在教育局考慮相關意見後才確定。

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責任編輯：馮琪雅