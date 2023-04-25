【米芝蓮推介】必比登推介帶旺生意     「兩姊妹涼皮」人手不足暫停荔枝角店

▲ 兩姊妹涼皮有限公司（太子）早前入選必比登推介。（網上圖片）

明日（26日）將公布《香港澳門米芝蓮指南 2023》，而本月12日已率先公布的「必比登」推介名單，本港共有65間食肆入選，澳門有7間，其中6間香港食肆為全新上榜，包括兩姊妹涼皮有限公司（太子）。每逢獲米芝蓮推介，生意必定大旺，但由於飲食業人手不足，食肆亦陷入兩難。其中「兩姊妹涼皮」近日兩度公布，要縮短荔枝角店的營業時間，而昨日（24日）更表示荔枝角店暫停運作至另行通知，集中火力做好太子店。

「兩姊妹涼皮」以晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，入選必比登推介。店主早前獲悉入選名單後，坦言無想過作為小食店，有機會獲米芝蓮食評家垂青，更獲得好評，所以好感謝員工努力之餘，亦多謝食客一直支持。

不過每逢入選米芝蓮推介，除了食客急增，既擔心人手壓力影響食品質素，亦會引來加租壓力。

「兩姊妹涼皮」在入選必比登數日後，上周二（18日）已在社交平台公告，由於人手過度短缺，本月19至21日，荔枝角分店的營業時間縮短至中午12時至下午3時，而太子店則照常營業，當人手足夠後，營業時間將會回復正常。

惟昨日（24日）再發通告，指出由於人手極度缺短，為了員工著想及出品質素，荔枝角店將暫停運作一段時間，「全部員工將上下一心為太子店營運作準備，希望大家體諒。」該店表示，待人手充足後，會再通知大家。



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責任編輯：吳雋妍