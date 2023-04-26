【共享基金會】梁振英親解推白內障手術苦樂    非洲有持機關槍兵哥守護？

▲ 全國政協副主席、共享基金會主席梁振英（右）和共享基金會總幹事陳英凝（左）。（曾耀輝攝）

「一帶一路」政策推行至今10年，在沿綫國家推動民心相通的共享基金會，也成立了5周年。全國政協副主席、基金會發起人梁振英表示，該會近期已逐步發展成以白內障手術為特色的國際非政府組織，目標在2027年前，在5個國家，完成37,500個白內障消除手術，他和基金會總幹事陳英凝接受TOPick專訪時，談及在不同地方推動消除白內障的酸甜苦辣。

▲ 梁振英表示，共享基金會近期已逐步發展成以白內障手術為特色的國際非政府組織。（共享基金會提供）

曾是無國界醫生香港辦事處董事會主席的陳英凝，足迹遍及多個出現人道危機的地區。她說，「在全球醫療人道救援項目中，長者往往是最被遺忘的群體。在眾多長者的醫療人道援助需求中，長者白內障手術，通常是需求最大的手術。」陳英凝表示，通過手術，不單能令長者恢復尊嚴，更可令長期照顧他們的子女，解放勞動力。

▲ 梁振英指，有不少受援國家的人口居於偏僻的深山地區，有時連醫療隊的移動手術車也難以駛入。（共享基金會提供）

梁振英介紹，醫療隊通常會開着流動眼科手術車，為受援國家的居民，進行白內障消除手術。手術車由貨櫃車改造而成，每台車內都配備一個設備齊全的手術室和檢查室，以及發電室。他坦言，工作最困難之處，在於有不少受援國家的人口，居住於交通較為偏僻的深山地區，有時連醫療隊的移動手術車也難以駛入，「我們去到窮山惡水的地方，就將病人帶去個移動手術車。」

「從一個地方到另一地方，要坐吉普車，有持機關槍的兵哥守護，中途我們還要下車去廁所！」這是在非洲推動消除白內障手術時，曾面對的複雜環境。

▲ 許多當地居民對白內障所知甚少，對為眼部動手術亦有所猶豫。（共享基金會提供）

陳英凝則表示，工作其中一個挑戰是，許多當地居民對白內障所知甚少，不少人甚至不知道白內障可以被治癒，即使手術時間僅需25分鐘，許多人聽到要為眼部動手術，都有所猶豫。為了打消人們的顧慮，往往當地眼科醫院的醫生及當地的官員，會第一批接受手術，再由他們向當地的居民，證明手術效果，說服他們進行手術。

▲ 陳英凝表示，截至目前，基金會已經於全球成功完成2,000宗手術，無一個有併發症。（共享基金會提供）

陳英凝自豪地表示，基金會的手術是高水平的，截至目前，基金會已經於全球成功完成2,000宗手術，無一個有併發症。

梁振英表示，在東非國家吉布提開展項目後，一名懷着雙胞胎的女性Nasrin，在預產期當日陪伴爸爸做白內障手術，由醫療隊的人員陪同她，在手術車後等待父親進行手術。Nasrin父親的手術順利完成，在他揭開眼部的紗布後，亦親眼見證了兩個雙胞胎孫兒的誕生。為了感謝共享基金會及醫療隊，他們以基金會兩名非洲當地同事的名字，為兩名嬰兒命名。

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記者：解青羽、關景騰