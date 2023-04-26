【共享基金會】梁振英親解推白內障手術苦樂 非洲有持機關槍兵哥守護？
「一帶一路」政策推行至今10年，在沿綫國家推動民心相通的共享基金會，也成立了5周年。全國政協副主席、基金會發起人梁振英表示，該會近期已逐步發展成以白內障手術為特色的國際非政府組織，目標在2027年前，在5個國家，完成37,500個白內障消除手術，他和基金會總幹事陳英凝接受TOPick專訪時，談及在不同地方推動消除白內障的酸甜苦辣。
曾是無國界醫生香港辦事處董事會主席的陳英凝，足迹遍及多個出現人道危機的地區。她說，「在全球醫療人道救援項目中，長者往往是最被遺忘的群體。在眾多長者的醫療人道援助需求中，長者白內障手術，通常是需求最大的手術。」陳英凝表示，通過手術，不單能令長者恢復尊嚴，更可令長期照顧他們的子女，解放勞動力。
梁振英介紹，醫療隊通常會開着流動眼科手術車，為受援國家的居民，進行白內障消除手術。手術車由貨櫃車改造而成，每台車內都配備一個設備齊全的手術室和檢查室，以及發電室。他坦言，工作最困難之處，在於有不少受援國家的人口，居住於交通較為偏僻的深山地區，有時連醫療隊的移動手術車也難以駛入，「我們去到窮山惡水的地方，就將病人帶去個移動手術車。」
「從一個地方到另一地方，要坐吉普車，有持機關槍的兵哥守護，中途我們還要下車去廁所！」這是在非洲推動消除白內障手術時，曾面對的複雜環境。
陳英凝則表示，工作其中一個挑戰是，許多當地居民對白內障所知甚少，不少人甚至不知道白內障可以被治癒，即使手術時間僅需25分鐘，許多人聽到要為眼部動手術，都有所猶豫。為了打消人們的顧慮，往往當地眼科醫院的醫生及當地的官員，會第一批接受手術，再由他們向當地的居民，證明手術效果，說服他們進行手術。
陳英凝自豪地表示，基金會的手術是高水平的，截至目前，基金會已經於全球成功完成2,000宗手術，無一個有併發症。
梁振英表示，在東非國家吉布提開展項目後，一名懷着雙胞胎的女性Nasrin，在預產期當日陪伴爸爸做白內障手術，由醫療隊的人員陪同她，在手術車後等待父親進行手術。Nasrin父親的手術順利完成，在他揭開眼部的紗布後，亦親眼見證了兩個雙胞胎孫兒的誕生。為了感謝共享基金會及醫療隊，他們以基金會兩名非洲當地同事的名字，為兩名嬰兒命名。
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記者：解青羽、關景騰