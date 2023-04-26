【恐怖教育】不滿小一兒子寫字欠佳成績差　單親港爸「公仔分屍」威嚇

▲ 一名單親港爸因不滿小一兒子寫字欠佳兼成績差，將兒子的公仔「分屍」威嚇。

管教孩子是父母的一大難題，要找到適當的方法，以免破壞親子關係。有網民在社交平台投稿指出，一名單親港爸因不滿小一兒子寫字欠佳，而且成績差，將兒子的公仔「分屍」威嚇，被大批網民批評其教育方法出錯。

有港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿表示，她加入facebook一個香港單親家長群組，希望與同路人交流育兒心得，不過日前擔任群組管理的單親港爸發布「恐怖」帖文，她分享有關帖文的截圖。

「公仔分屍」貼房門

該名單親港爸指，叫小一兒子自己溫習英文默書生字，可是發現他「每個生字求其寫幾個仲要好肉酸」，他罰兒子每個生字寫一頁，並寫道︰

之前警告過佢好多次，我會剪爛佢其中一隻米奇，次次都話俾次機會/俾最後一次機會，今次我就撕爛一隻。

港爸附上「公仔分屍」的相片，一隻米奇公仔被他整爛，分成頭、身、手腳幾部分，並分別用膠袋裝住貼在房門。兒子見到後「喊到佢死」，港爸話如兒子下次如是，會整爛他最鍾意、由BB陪到現在的公仔，更警告「你睇吓下次會有邊隻公仔貼喺房門口」。他強調愛錫兒子，但對他的品德及學習很嚴格。

投稿的港媽認為他的行為「對小朋友嘅心理創傷陰影都咪話唔大」，而其他群組成員亦留言好心提點，但港爸依然覺得自己無錯。其後港媽再投稿跟進事件，表示該名港爸已刪除有關帖文，並發新帖解釋整爛公仔是經過深思熟慮。

最新影片︰

小一兒子程度如K2

從帖文截圖可見，他分享兒子的測驗卷，數學科22分、英文科31分。他直指「啲分係撞答案返嚟，唔係識」，考試更加差，認為就讀小一的兒子只有K2程度，才令他緊張︰

而家唔迫下佢，佢唔會上心，只會繼續一路差更加差……第日點升小二？

兒子有參加功課輔導班，也有補習，港爸與老師及社工一直溝通，如何在學習上幫助他。對於網民批評他「公仔分屍」的做法偏激，會令小朋友留下童年陰影。他解釋不會整爛他最心愛的公仔︰

整爛呢隻佢從來唔玩，知道唔會傷害到佢……只係俾個警告佢，佢喊因為驚我整爛佢最鍾意嗰隻公仔，唔係因為整爛呢隻。

港爸寫道，「佢喊完食咗飯好似乜都冇發生過繼續玩」。他認為不同小朋友有不同教法，只求兒子合格，最重要是達到基本小一程度，又透露為父心聲︰

旁人唔會知我用幾多時間、耐性、心機同精神教佢，亦唔會知我因為教佢喊咗幾多次，我喊因為我心痛。

網民批整爛公仔於事無補

網民紛紛批評港爸的做法不當，不忍小朋友長期受到冷暴力，留言「唔識尊重個仔」、「搵返個問題所在先」，也有網民建議他向專業人士求助，避免父子都出現負面情緒。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳