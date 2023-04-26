【DSE2023】網民熱論公開試7大擾敵大法　狂加紙噴濃烈香水放臭屁

▲ DSE開考，網民熱論擾敵大法。

DSE文憑試在上周開考，除了事前做足準備，臨場應試狀態都很重要。有網民在社交平台熱論公開試擾敵方法，包括不斷舉手加紙、狂抖腳、一開卷就瞓覺等，招數多不聲數。

「名校Secrets」版主在Instagram以「DSE開考 有冇遇到擾敵行為」為題，版主指自己當年一開考，左邊考生趴低睡覺，右邊就瘋狂加紙。他還提到另外4種其他擾敵方法，包括狂抖腳、大力篤計數機、香水味勁濃、影barcode。

帖文引來大批網民熱論，紛紛分享自己遇過的奇招，例如在特別室考試，有人穿拖鞋前來，但雙腳散發濃烈臭味；另有人遇到對手狂打哈欠，「見到周圍嘅考生一個個咁趴喺度瞓，更加鼓勵我盡量答，結果雖然貼唔中題，成績都唔差！」

有網民表示，自己當年也狂叫加紙，「唔係因為我多嘢寫，而係我寫到九唔搭八，攞過張新紙寫好過」。

有人表示當年考中文聆聽，前面的考生狂放屁，有網民笑言有「提神作用」。事實上，事主也並不孤單，在2019年DSE開考後，有考生曾於連登討論區發文指，在應考英文科卷三時，前方考生不斷放屁，「啲屁味伴隨綠袖子個music一齊飄過嚟」，令他需閉氣應付，他更因屁味導致腦袋空白，有兩條題目聽不到答案。

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責任編輯︰王明芳