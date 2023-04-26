  • 21°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 10:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢小花】姚焯菲獲粉絲送機返新西蘭　突然身體抱恙折返回家

娛樂 10:06 2023/04/26

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

早日康復！

聲夢小花姚焯菲（Chantel）早前趁復活節回港探望家人，又出席活動大唱新歌《小出走》，更與一班粉絲「小菲象」齊齊BBQ聚會，果然很疼錫粉絲。

昨晚（4月25日）Chantel現身機場返回新西蘭讀書，除了父母陪伴送機，在場更有逾30名粉絲專程到機場送機。

【聲夢傳奇】姚焯菲留學紐⻄蘭學獨立生活　Chantel被室友誤會不注意生活衛生

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

粉絲送機送禮物

一班粉絲送上不少禮物，包括平安符、鏡仔吊飾、又有刻有Chantel名字的木板，而歌迷會會長並集合每位歌迷寫下的祝福語，集成一本畫薄送給Chantel。

現場歌迷更集氣高呼「Chantel，我哋永遠支持你。」當中更有歌迷問:「你估我哋會唔會掛住你？好掛住呀！希望快啲到7月等你返嚟。」令Chantel相當感動。

一班粉絲真係好有心。

激粉絲支持新歌

Chantel接受傳媒訪問時表示有少許不捨得離開，但會努力讀書，提到新歌《小出走》上架9日便有過百萬點擊好成績，她表示開心，感激粉絲支持。

她又指只看過MV一次，皆因覺得害羞，看自己有點兒尷尬，而她今次返港去了其最愛的主題樂園玩，又表示Keep fit漸有成績，去新西蘭後會繼續多做運動，叫大家可以放心。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

肚痛不適折返回家休息

而Chantel在現場一臉倦容，原來她肚仔不適，當她跟粉絲合照和傾偈後，準備上機之際，再次肚痛，父母經商量後擔心她難頂10多小時的機程，不放心她一個人上機，最後決定改機票，由機場折返回家休息。
 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】姚焯菲留學紐⻄蘭學獨立生活　Chantel被室友誤會不注意生活衛生
12:10 2023/04/22
【聲夢傳奇】姚焯菲留學紐⻄蘭學獨立生活　Chantel被室友誤會不注意生活衛生
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
14:07 2023/04/10
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
【國民初戀】姚焯菲推出離港後首支作品　Chantel周六會歌迷分享留學生活
18:00 2023/04/12
【國民初戀】姚焯菲推出離港後首支作品　Chantel周六會歌迷分享留學生活

你可能感興趣

【聲夢傳奇】姚焯菲留學紐⻄蘭學獨立生活　Chantel被室友誤會不注意生活衛生
12:10 2023/04/22
【聲夢傳奇】姚焯菲留學紐⻄蘭學獨立生活　Chantel被室友誤會不注意生活衛生
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
14:07 2023/04/10
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
【國民初戀】姚焯菲推出離港後首支作品　Chantel周六會歌迷分享留學生活
18:00 2023/04/12
【國民初戀】姚焯菲推出離港後首支作品　Chantel周六會歌迷分享留學生活
姚焯菲 娛樂人物職業 娛樂行業 新西蘭 聲夢傳奇

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命