【聲夢小花】姚焯菲獲粉絲送機返新西蘭　突然身體抱恙折返回家

▲ 早日康復！

聲夢小花姚焯菲（Chantel）早前趁復活節回港探望家人，又出席活動大唱新歌《小出走》，更與一班粉絲「小菲象」齊齊BBQ聚會，果然很疼錫粉絲。

昨晚（4月25日）Chantel現身機場返回新西蘭讀書，除了父母陪伴送機，在場更有逾30名粉絲專程到機場送機。

【聲夢傳奇】姚焯菲留學紐⻄蘭學獨立生活 Chantel被室友誤會不注意生活衛生

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

粉絲送機送禮物

一班粉絲送上不少禮物，包括平安符、鏡仔吊飾、又有刻有Chantel名字的木板，而歌迷會會長並集合每位歌迷寫下的祝福語，集成一本畫薄送給Chantel。

現場歌迷更集氣高呼「Chantel，我哋永遠支持你。」當中更有歌迷問:「你估我哋會唔會掛住你？好掛住呀！希望快啲到7月等你返嚟。」令Chantel相當感動。

▲ 一班粉絲真係好有心。

感激粉絲支持新歌

Chantel接受傳媒訪問時表示有少許不捨得離開，但會努力讀書，提到新歌《小出走》上架9日便有過百萬點擊好成績，她表示開心，感激粉絲支持。

她又指只看過MV一次，皆因覺得害羞，看自己有點兒尷尬，而她今次返港去了其最愛的主題樂園玩，又表示Keep fit漸有成績，去新西蘭後會繼續多做運動，叫大家可以放心。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

肚痛不適折返回家休息

而Chantel在現場一臉倦容，原來她肚仔不適，當她跟粉絲合照和傾偈後，準備上機之際，再次肚痛，父母經商量後擔心她難頂10多小時的機程，不放心她一個人上機，最後決定改機票，由機場折返回家休息。



精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R