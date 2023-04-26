【遊日注意】日本新興烏鴉刺身被大讚美味爽口　厚生省：中毒風險極高

▲ 日本新興烏鴉刺身 食客大讚美味爽口衛生部：中毒風險極高

日本流行刺身文化，除了魚生，將牛肉、馬肉、熊肉、雞肉用作刺身材料亦屢見不鮮。但日本茨城縣近日出現的一款「烏鴉刺身」則引起軒然大波。有記者被邀請到當地民居品嚐以烏鴉製作的刺身，事後更撰文稱讚肉質美味可口。文章一出，隨即令各界嘩然。由於烏鴉身有許多細菌，且食用腐肉為主，有醫生便指食用有死亡風險，日本厚生勞動省亦警告民眾切勿生吃烏鴉肉。

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綜合日本傳媒報道，《東京新聞》於今年3月初於網上刊登了一篇以「烏鴉肉生食文化」為題的文章，撰文的記者受邀到日本茨城縣參加烏鴉刺身品鑒會，並到當地居民家中品嚐烏鴉肉刺身，食用烏鴉胸肉刺身等。記者指烏鴉胸肉刺身肉質柔軟，一點也不腥臭，更對烤烏鴉腿肉讚不絕口，形容如牛肉乾，愈嚼愈香。雖然首次食用有關料理的記者曾一度擔心吃烏鴉會導致腸胃不適，但翌日未見有不適。

不過，記者之後向縣內衛生部門查詢有關文化時，當局則表示雖無法例禁止民眾生吃烏鴉，但認為「食物中毒風險很大」，並不建議民眾食用烏鴉肉。而中央政府厚生勞動省亦緊急發文，生吃烏鴉肉很可能會食物中毒，呼籲民眾別生吃烏鴉。

文章曝光後，隨即引起熱議，有當地醫生接受訪問時便指出，生食烏鴉隨時引發肝炎、有致命風險；有網民則指將愛吃垃圾及腐肉的烏鴉，用作刺身料理的行徑，令人難以接受。

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責任編輯：羅嘉欣