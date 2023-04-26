【食用安全】女藝人上節目玩遊戲連吞20隻生雞蛋　送院急救險引發敗血症

▲ 女藝人上節目玩遊戲，連吞20隻生雞蛋，送院急救險引發敗血症。

不少人打邊爐時都喜愛用生蛋漿作為火鍋的蘸汁，但要注意生雞蛋或含有沙門氏菌，可能會導致嚴重的健康問題。台灣女藝人何妤玟在節目上自曝，曾因連吞20隻生雞蛋，最終被送院急救，更差點引發敗血症。

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台灣女藝人何妤玟近日在節目《同學來了》中，談及「拒當薪水小偷！為了收視率我豁出去」，她分享自己原本以「玉女」形象出道，但因主持綜藝節目而形象崩壞。擁有高學歷的她只因製作人說「高材生遊戲玩得很爛，觀眾會特別喜歡」，讓她變成了諧星。

何妤玟透露，她曾被製作單位哄騙生吞雞蛋，差點引發敗血症。她表示，製作單位當時聲稱喝生雞蛋很有營養，但其實生雞蛋含有沙門氏菌，「那個單元是前面一關沒過就要倒退回來，結果我前面那關的藝人一直沒有過，他每次回來我就要再喝一次，所以全部玩完，我就喝了20顆，錄完直接去掛急診。」

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沙門氏菌會引致食物中毒

根據本港食安中心資料，生雞蛋或含有沙門氏菌，沙門氏菌是本港常見引致食物中毒的致病原之一，嚴重可能危及生命，對高危人士的風險尤其大。因此建議市民不應進食生雞蛋，或把熟的食物蘸上任何混合了生雞蛋的蘸汁。

沙門氏菌（Salmonella）是一種廣泛存在的桿狀細菌，目前已發現的沙門氏菌血清型超過2,500種。蛋的內外都有可能被沙門氏菌污染，蛋殼如被糞便污染，細菌可能會透過蛋殼上的小孔或裂紋進入蛋內。此外，沙門氏菌亦可在蛋殼尚未形成時，經家禽受感染的生殖組織入侵蛋內。受沙門氏菌污染的蛋外表看來可能與正常無異。

雖然徹底煮熟食物（食物中心溫度應至少達到75℃及維持30秒）能有效殺死沙門氏菌，但吃下受沙門氏菌污染的生或未經徹底煮熟的食物，或進食在烹煮過程後再受沙門氏菌污染的即食食物，可引致食物中毒，大部分人會在6至72小時內出現症狀，包括噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐等，病程為2至7天。大部分情況下，患者毋須治療即可康復，但是長者、嬰兒及免疫力較弱的人士病情通常較為嚴重，甚至可引致死亡。

蛋要徹底煮熟並存放於安全溫度

要消滅有害細菌，最佳方法是把蛋徹底煮熟至中心溫度達攝氏75度或至蛋黃凝固。

如烹製後並非即時食用，炒滑蛋等熱食應經常保持於攝氏60度以上，而三文治及甜品等冷食則應保持於攝氏4度或以下。

以上建議不僅適用於食物業，在家也同樣適用，有助減少食物中毒的風險。

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責任編輯：羅嘉欣