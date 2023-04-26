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《鬼滅之刃》日本歌姬LiSA突然宣布已為人母　原諒丈夫偷食誕愛情結晶

娛樂 10:35 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

新世代歌姬LiSA

現年35歲日本歌姬LiSA忽然在4月25日於官方網站及IG宣布初為人母，LiSA以日文、英文、中文三種語言向粉絲們報喜：「雖然是私事，想借此分享我平安生下了第一胎。」

LiSA續寫道：「變得更堅強的自己，非常期待繼續製作音樂給大家。感謝大家一直以來的支持，今後也請多多指教！我們約定好見面！今天也是的美好的一天。」

原諒丈夫出軌

被封為「新世代歌姬」的LiSA，本名織部里沙，曾是搖滾樂團「Love is Same All」主音，後來以個人身份出道，曾演唱《刀劍神域》、《我的英雄學院》等動漫的主題曲，特別憑大熱動畫《鬼滅之刃》系列的主題歌《紅蓮華》、《炎》人氣大攀升。

在2020年，更以《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲《炎》首次拿下日本唱片大獎，被封為「新世代歌姬」，並3求獲邀出戰「紅白歌唱大賽」。

可是她在2020年宣布與的聲優鈴木達央登記結婚，男方卻在前年7月被爆出軌，還被傳媒拍得他趁老婆開騷時，帶女粉絲返家偷食，消息曝光後，甚至一度傳出鈴木達央自殺命危消息，LiSA受打擊而一度停工。幸夫妻最終成功修補關係，更在去年夏天補辧因疫情而押後的婚禮。

另外，LiSA一直未有公布懷孕，現在突然宣布成為人母，但就未有透露BB性別。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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