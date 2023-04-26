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【MIRROR成員】JER+教主+姜濤+Edan輪流開騷？　MIRROR演唱會盛傳今年「重啟」

娛樂 11:58 2023/04/26

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Jer、教主、姜濤、Edan輪流開騷？

MIRROR於去年7月28日舉行第4場紅館演唱會時，發生嚴重意外，舞台上方一塊巨型屏幕掉下，令多名舞蹈員受傷，當中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，並取消餘下演出場次。

一直有傳MIRROR會於今年「重啟」演唱會，近日有消息指柳應廷（Jer）、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、呂爵安（Edan）分別開個人騷！

【MIRROR】鏡粉投訴FC活動教主道歉　撞樣小Edan獲讚Ian再回應Unfollow林俊傑【有片】

鏡仔分拆開騷

自MIRROR演唱會事故後，MIRROR曾暫停8月、9月的公開活動，後來也已重新投入工作，如：個別成員推出個人單曲、MIRROR推出首支英文團歌。

至於開騷方面，最新的消息是指Jer、教主、姜濤、Edan會在今年的7月至8月分別開演唱會，有指姜濤的演唱會定於亞博舉行，暫定場數為2至3場，並會於5月初會公布演唱會詳情，有傳4子中只有Jer會在九展Starhall開騷。

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正在忙於為電影《12怪盜》、《盜月者》開工的人氣王姜濤，他將於明天（4月27日）為個人服裝品牌在銅鑼灣時代廣場Pop Up Store剪綵，另下他與Anson Lo、Edan明天亦出席《盜月者》開鏡禮，相信他們屆時定必被問及開騷一事。

而Jer早前接受傳媒訪問時，已透露希望會在今年舉行自己的個人演唱會。

根據網上流傳的開騷日期，打頭陣的Jer會在7月7至9日開騷，教主是7月23至25日，姜濤是8月3至5日，壓軸的Edan則是8月26至27日。

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MIRROR演唱會疑今年補場

曾有指MIRROR演唱會的主辦方MakerVille再次入紙申請紅館檔期，有意在2023年7月再為MIRROR開騷，MakerVille方面已否認相關報道，澄清傳聞並非事實。

據知MIRROR演唱會於今年補場，並因主辦單位暫時被禁租用康文署場地，故需轉移至其他場地開騷，也即是保留去年演唱會完整有效門票的鏡粉們，可以好好欣賞偶像演出了！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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