【親子鑑定】兒子長得不像自己　人夫堅持驗DNA驚覺誤會：毀掉了婚姻

▲ 人夫懷疑二仔並非親生，堅持DNA鑑定，最終斷送12年婚姻。（iStock圖片）

驗DNA可能驗出妻子出軌，但也可能最後證實孩子是親生，夫妻卻因此產生不信任而決裂。有外國人夫在社交平台發文大呻，覺得二仔跟自己長得不像，多年來懷疑他不是親生骨肉，最終DNA鑑定證實兩人是親生父子，當他鬆一口氣時，結婚12年的妻子卻氣憤提出離婚。

有人夫在網上論壇Reddit發文指，自己與妻子結婚12年，先後誕下3名兒子，大仔和細仔都跟他長得很像，唯獨二仔跟他完全不相似，儘管有照片可以證明，二仔長得與妻子的祖父很相似，

他就是沒有任何我家族的特徵，看起來和家族裡的任何人都不一樣。

最終，事主決定做DNA鑑定，令自己安心，更稱如果妻子沒有出軌，應該不會有異議。最終，DNA鑑定證實事主與二仔是親生關係，令他內心獲得平靜。然而，妻子卻嬲到帶孩子搬回娘家，並認真考慮離婚。

事主表示，妻子不滿被懷疑出軌，並指丈夫多年來偏心不疼愛二仔，「她對於我懷疑她的忠誠感到憤怒，還說永遠不會原諒我讓我們兒子經歷的一切」。然而，事主仍認為自己沒做錯，不明白為何只因親子鑑定就令太太心死離開，孩子亦不再跟自己說話。

帖文引起網民熱論，但大多都支持事主妻子的做法，認為事主是一個十足的蠢蛋，「他寫得愈多，我愈覺得他妻子離開他，他小孩恨他，不只是因為DNA鑑定」、「當他懷疑二仔並非親生，同時也是質疑妻子的人品，你這種做法只顧到自己，卻沒想到別人會受傷」、「夫妻間最重要的就是信任，一旦你不相信對方，兩人的感情也不可能和好如初」。

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責任編輯︰王明芳