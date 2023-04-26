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【非法賭博】警搗懷疑非法麻雀賭檔　拘捕4男4女

社會 10:41 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

警方搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。（警方提供）

大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，昨日（25日）中午約12時突擊搜查上水新成路一個樓上單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，警方在單位內拘捕1名51歲男負責人，涉嫌「經營賭博場所」。另外，單位內的3名本地男子、2名本地女子及2名內地女子，年齡介乎28至79歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀賭具、一批家具及現金約3600元。

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該名51歲男負責人已被暫控一項「經營賭博場所」罪，而另外3名本地男子、2名本地女子及2名內地女子亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於5月12日上午在粉嶺裁判法院提堂。
 
警方提醒，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。

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記者：吳穎嵛


 

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麻將 罪案 非法賭博

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