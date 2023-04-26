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【黎明演唱會】澳門睇騷+住宿三大酒店格價　最豪逾$14000享巨星級禮遇

休閒消費 10:58 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

黎明演唱會於5月1日起澳門開鑼。

天王黎明將於本周六（5月1日）起於澳門新濠影滙綜藝館舉行一連14場《黎明Stage on 8演唱會》。演出日期橫跨5至6月，相信不少歌迷都計劃在未來一個月過大海捧Leon場，現時演唱會仍提供門票加酒店住宿的套票，最平門票加酒店的套票由$2,369起。

若想豪歎一次，亦有奢華套票價約$14000起，更可以一家四口入住酒店。

《黎明Stage on 8演唱會》的三間精選酒店比較如下：

1/ 新濠影滙

套票由澳門幣2,369起

包括：明星滙經典景觀客房（大床）一晚住宿；「黎明STAGE ON 8」 門票兩張；室外游泳池及明星滙健身中心；免付費本地通話及無線上網

另有巨星滙尊貴雙床套房選擇，最多可入住4人。

枕室與客廳採用開放式設計的寬敞套房，設兩張豪華大床，設優質羽絨被及睡枕，住客可享受尊尚設施如55吋平面高清電視、私人吧台及雪櫃、咖啡機、獨立雨林浴間、免費無線互聯網服務，以及24小時司膳，禮賓服務。價錢約澳門幣14,558

    點擊圖片放大
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2/ 新濠鋒

套票由澳門幣2,469起

包括海景客房（大床）一晚住宿；「黎明STAGE ON 8」門票兩張

住客可享用新濠鋒室內恆溫無邊際游泳池及健身中心；免費本地通話及無線上網免費；迷你酒吧指定項目免費熨衣服務 （每天兩件）

新濠鋒。

3/ 澳門君悅酒店

套票由澳門幣2,469起 

包括：豪華客房（大床）一晚住宿；「黎明STAGE ON 8」 門票兩張；享用酒店的40 米長恒溫室外游泳池及健身中心；免費本地通話及無線上網

澳門君悅酒店

預訂日期:由即日起至6月17日

入住日期:限2023年5月1, 2, 6, 7, 20, 21, 27, 28日, 6月3, 4, 10, 11, 17及18日

預訂網頁：按此

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