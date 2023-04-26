【產後調理】新手媽媽產後出風癩全身痕癢　中醫解構4大產後調理注意事項

葉浩賢醫師一位舊病人介紹了他的姐姐來就診，原因是姐姐生BB後一星期，忽然全身皮膚痕癢，不單影響到晚上訓唔著覺，更加越來越紅腫痕癢，越抓就越多「一撻撻」紅疹。

葉醫師為姐姐問診後，發現原來她生BB後坐月坐唔定，比較喜歡四處走動散步，期間吹過風有少許感冒。醫師診斷病人屬於產後蕁麻疹，中醫稱為「風疹」/「癮疹」，俗稱「生風癩」。

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經過2次中藥治療後，姐姐的蕁麻疹已經完全退去，及後姐姐亦有繼續覆診，調補產後體質，醫師亦輔以通乳汁的中藥，幫助乳汁分泌更多更有營養，有利病人哺乳。

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氣血不足易皮膚過敏

懷孕至分娩的過程，會消耗媽媽們大量氣血，令媽媽們在生產後處於又虛又瘀的複雜情況。如沒有做好產後護理，加上媽媽們需要哺乳、休息不足，就會進一步耗散氣血。

氣血不足、皮膚毛孔擴張下，邪氣會停留於皮膚產生過敏，容易引發急性蕁麻疹。

而西醫角度，蕁麻疹的病因是過敏原誘發免疫系統反應，使微絲血管擴張及滲出更多免疫細胞到患處消滅過敏原，因此會見到皮膚腫脹、發熱。

產後蕁麻疹臨床症狀

1. 常見於產後數天至數周不等發病

2. 全身皆可見，但多見於腰腹部、手腳

3. 痕癢明顯，搔抓後皮疹會增大、浮腫、潮紅微熱

4. 數小時後自行消失，但反覆出現，處理不善可演變成慢性蕁麻疹，病程可長達半年以上

產後蕁麻疹常見4種證型

1. 風寒外犯：坐月期間吹風著涼或進食生冷食物

2. 血虛生風：產後體虛血弱、過份操勞

3. 脾胃濕熱：胡亂服食進補、肥膩煎炸、辛辣食物

4. 肝氣鬱結、鬱而化熱：急躁緊張、壓力大

中醫治療兩大方向

1. 內服中藥

根據媽媽們不同的體質，治療以「虛則補之，實則瀉之」的原則進行，益氣養血以恢復媽媽們虛耗的氣血，同時佐以活血、怯風、散寒、清熱、健脾胃的中藥，解決因邪氣或脾胃積滯帶來的症狀。

2. 外洗中藥（用中藥浸洗患處）

以一盤熱水沖開處方中藥，並浸洗患處10-15分鐘，可以紓緩發作期的痕癢不適。常見外洗中藥：金銀花、地黃、蠶砂、防風、白鮮皮等。

經過外洗內服，可以讓患者止痕消腫、調理產後體質，更可預防復發。由於醫師會為正在哺乳的產後媽媽們，選用藥性平和的中藥，因此不會影響哺乳之餘，更可幫助增加乳汁分泌，及使乳汁更有營養，對媽媽體質和對BB都有好處哦！

產後蕁麻疹注意事項

1. 忌抓癢，抓癢會提高皮膚溫度，加快血管擴張，令皮疹範圍擴大

2. 忌胡亂進補，部份媽媽產後脾胃功能未恢復，進補食物多是辛溫，會加重內熱狀況，有可能會痕上加痕！

3. 充足休息，保持心境平和

4. 盡快求診，對症下藥！

文章獲葉浩賢醫師授權轉載

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