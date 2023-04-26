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【大劉千金】劉秀盈建築作品有潛質　跳舞音樂功夫樣樣精文武兼備

娛樂 11:16 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

內外兼備！

「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，現年20歲的大女劉秀盈（Zoe）在大學修讀建築系，日前Zoe在社交網分享自己的作品及圖則，見她present自己的作品與圖則時相當淡定，毫不怯場，而且，她所弄的立體模型似模似樣，相當叻女！

其實Zoe不但學術成績好，而且多才多藝，不但彈得一手好結他及鋼琴，並將自彈自唱的片段分享到社交網，又曾錄製個人單曲，甚有音樂細胞。

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音樂跳舞功夫樣樣得

而且，Zoe在跳舞方面亦很有天份，雖然她於15歲才正式學習跳芭蕾舞，不過她在短短兩年的努力練習下便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書認可，又入選香港芭蕾舞劇團，更為港爭光在國際芭蕾舞比賽中奪得金獎。

除了能歌善舞外，Zoe更曾參加功夫比賽，在五步拳、長拳、南拳、劍四個項目中都奪得金牌，絕對是文武兼備，非常厲害。

Zoe好叻女！

孝順女

另外，Zoe十分孝順亦相當珍惜父女情，她曾讚揚爸爸是個特別的人。童年時，她指大劉像天下間的爸爸一樣，日間去上班，晚上回來。「他總是為我騰出時間，下班後和我一起度過。每天晚上他都會哄我睡覺。道了晚安後，他會坐在我的床邊，直到我睡着。」

有時Zoe仍未入睡，聽到爸爸會與人通電話。為了引他注意，Zoe會躺在床上重複他所說的一切，「直到我累了，聽着他的聲音入睡。當我睡着時聽到他的聲音很平靜。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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