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【腎臟危機】蛋白質可致慢性腎衰竭？　醫生揭1種肉類最危險

醫生診症室 12:20 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

蛋白質可致慢性腎衰竭？　醫生揭1種肉類最危險。

蛋白質是重要營養素之一，但對腎病患者來說，一旦攝取過多，後果隨時可以很嚴重。有醫生便指出，根據丹麥研究，蛋白質吃太多，會增加患上慢性腎衰竭的速度；含豐富蛋白質的紅肉，更會令人體產生較多的酸性代謝物質，尿酸變多，導致痛風和腎結石。因此，他建議病人如果想補充蛋白質，不妨考慮從白肉或植物性蛋白質入手。

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台灣減重醫師蕭捷健在Facebook指出，根據2017年的丹麥研究，「吃紅肉有可能會增加慢性腎衰竭的機率」；不過，白肉和乳製品的蛋白質則不會，至於蔬菜和水果的蛋白質更有保護腎臟的作用。

蕭捷健解釋，紅肉之所以會加快腎衰竭速度，是因紅肉會產生較多的酸性代謝物質，這些代謝物質需要由腎臟過濾和排出體外，過量攝入紅肉，會增加腎臟的工作負擔，進而導致腎功能逐漸下降，引發慢性腎臟病。此外，他指紅肉亦會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石的問題， 會進一步影響腎功能。

蕭捷健提醒，若是要維持健康，正常人每天要按每公斤體重，攝取1克蛋白質。腎衰竭的病人則只能按每公斤體重，攝取0.8克蛋白質。不過，如果吃植物性蛋白，可以攝取到1克蛋白質。最後，他分享自己日常飲食指：

會盡量以1:1的比例去攝取白肉和植物性的蛋白質；例如早餐豆漿兩顆蛋，中午吃一片雞胸，加上20g植物性蛋白粉，晚上吃個豆腐海鮮鍋。

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責任編輯：羅嘉欣

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