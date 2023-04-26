【牙齒健康】19歲少女胃潰瘍　嘔吐後一個習慣令牙齒全壞死

▲ 19歲女胃潰瘍嘔吐，誤信1習慣致滿口爛牙受盡歧視。

認真刷牙保護牙齒，也要講求時機，否則得不償失。加拿大一名女子在19歲時因患上胃潰瘍，頻繁嘔吐，嘔吐後的一個習慣令她牙齒全壞死，年紀輕輕就必須佩戴假牙，更令她受盡歧視嘲諷。

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綜合外國媒體報道，現年24歲的加拿大溫哥華女子Natalie Lacasse，早前在TikTok上分享悲慘經歷。她表示，自己在12歲時因患上「顳頜關節症」，長期受到左下顎關節慢性疼痛影響，非常折磨。禍不單行，Natalie在18歲時又因車禍拉傷腰部肌肉，進食了醫生處方的兩周份量止痛藥Naproxen。結果，止痛藥帶來嚴重副作用，令Natalie出現消化性胃潰瘍，頻繁嘔吐數月。

一個習慣令牙齒全壞死

Natalie為保護牙齒，每次嘔吐後就立即刷牙，以為這是正確做法，但事實恰好相反：

我只是把胃酸都刷到牙齒上。牙齒琺瑯質受到破壞，牙齒全被磨蝕掉了。

結果，Natalie在19歲時，牙齒就全部壞死。滿口爛牙也讓她被人懷疑是否有濫藥問題，令她自信心受嚴重打擊，完全不想打扮、拍照、外出社交，甚至每日哭泣。

最後，Natalie努力賺錢，為自己配了一副假牙，希望能恢復從前笑容。但事與願違，假牙並不能讓她的生活恢復正常和開心：

佩戴超過1小時，牙痛會變成偏頭痛；假牙給我的下巴和神經帶來太多問題。

口腔的缺陷也令Natalie多年來在公衆場合飽受歧視和嘲諷，包括被人惡意詢問是否需要湯，或鬆脆有嚼勁的食物；更有人對著她做出嘔吐舉動。如今，24歲的Natalie仍然無法長時間配戴假牙進行吃飯、說話等日常，她正準備更換一副專為左頷關節疾病設計的假牙，希望從此改善困擾。

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牙醫拆解刷牙謬誤

每日勤力刷牙也未必可造就一口靚牙。港大牙醫學院牙周病學臨床教授梁惠強及牙醫趙創波，曾向TOPick分享港人常見「刷錯牙」行為：

牙刷刷毛過硬

中毛及硬毛牙刷，都會刷傷牙齒和牙肉。因牙齒表面琺瑯質有固定厚度，不會隨時間再生，若用硬毛牙刷，容易將琺瑯質刷走，護齒反變傷牙。所以要揀軟毛牙刷才恰當。用軟毛牙刷再加輕力按摩，已可以去除牙齒表面污漬。另外，刷牙2分鐘已足夠，刷得愈久，琺瑯質會變得愈薄。

用力刷牙

力度過強的「暴力刷牙」，除令琺瑯質變薄，露出底層的象牙質，使牙齒泛黃，更會導致牙齦收縮，形成敏感牙齒。或只刷牙面，未留意應同時清刷牙齦，按摩牙肉，亦增加患牙周病風險。

不用牙線

單靠刷牙不能將蛀牙「原兇」剔除，尤其上年紀的人，牙齦容易收縮形成黑三角位，卡住食物殘渣，沒有用牙線習慣，會加重蛀牙及牙周病風險。因此刷牙時必需配合牙線，輕輕攝入牙肉，將牙垢拉走。患牙周病或牙縫較大者，更應使用牙縫刷。

無定期檢查

本港有80％至90％人有不同程度的牙周病問題，但因港人牙科保健因要自費，故只有很少人會定期檢查；相反很多人牙痛時自行到藥房買藥吃。但其實一般牙齦出血，只要改用正確方法刷牙，及使用適當刷牙產品，將牙齒間的污物清走便已足夠。

另外，美國CDC則建議，每天至少要刷牙2次並且使用牙線清潔，並至少每3至4個月要更換牙刷一次，如果牙刷有磨損也建議立即更換。

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責任編輯：羅嘉欣