【童年陰影】小學生被屈偷$500文具　父查CCTV還清白老闆到校道歉

▲ 內地一名小學生被屈偷$500文具。

小朋友留下童年陰影或影響成長，內地有男童被文具店老闆屈偷了約500元文具，小男孩被店主帶走嚇得認了偷竊罪，爸爸最後還兒子清白，店主雖然有向孩子道歉，但被冤枉的男孩留下童年陰影。另外，當地警方調解處理有關事件。

小學生被屈偷$500文具

據內地《都市時報》報道，近日河南省周口市項城市一名小學男生，被一名文具店女店主指控偷走店內約500元人民幣（約567港元）貨品。據指，店主混入學校私自從班上將男童帶走，威嚇稱他偷東西。男童爸爸李先生表示當時兒子聽到不承認就報警，驚慌下不知所措，被迫寫下偷竊了甚麼東西。

查看有關紙條，男童親手寫下了「20元兩包、280一包鋼筆、100元一包、50元一包，偷一罰十，李XX（男童名字）成實是實……」，估計最後一行句子應為「承認是事實」。

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父查CCTV為兒討公道

男童父親李先生得知事件，急忙從外地趕回了解事件，問了兒子事件原由，兒子向爸爸表示沒有偷當西。爸爸為兒討公道，要求店主出示CCTV監控影片提出證據，而店主藉口CCTV壞了，李先生不罷休決定報警，終獲查看監控影片，揭發真相，兒子根本沒有偷竊，是被女店主冤枉。此外，女店主或涉拐帶兒童。

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爸爸追究要求店主還兒子清白，要求她立刻到校在兒子全班同學面前向兒子道歉，並去了小學附近十多間文具店說明及澄清事件。雖然店主承認是自己錯誤、賠禮道歉，澄清男童沒有偷她店裡的東西，但兒子被屈身心受影響，爸爸表示︰

我孩子在班上臉上的表情馬上變高興，恢復了些自信，掃除了部分陰影，但是想完全消除，像這件事沒發生一樣，暫時是沒可能……

男童所屬學校人員於昨日（25日）表示，店主已向孩子道歉，目前警方正在調解處理。

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責任編輯︰王明芳