【居屋2023】房委會擬收緊綠表資格　梁文廣：有效填補公屋富戶政策漏洞

▲ 立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員梁文廣。（資料圖片）

早前轟動全港的蔡天鳳碎屍案，案中被告、死者前家翁鄺球以綠表買入居屋時，同時名下亦有豪宅物業，引起社會關注。房委會資助房屋小組將討論收緊綠表申請人資格，與白表看齊，即買入居屋前的24個月，不得在香港擁有物業。立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員梁文廣今早（26日）在電台節目表示，同意討論方向，認為房委會的取態能順應市民關注。

梁文廣表示，不少公屋居民均認為，碎屍案被告能在擁有豪宅物業的情況下買入居屋不公平，影響他們抽居屋的機會，普遍認同收緊的方向。他認為，兩年期限已經將對申請綠表的居民的影響減至最小，因為現行公屋富戶政策下，住戶住滿10年後，需每隔兩年做一次申報，如果擁有物業就會被取消租約，現時只是將申報期期間的漏洞一併堵塞。

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梁文廣認為，新規定不會減低部分公屋居民申請資助房屋意欲。他指出，每年只有數宗因公屋富戶政策被要求遷出公屋單位，導致要去購買綠表居屋的個案，對大部分公屋居民來説，影響十分細。

梁文廣又指，新規定會令房委會工作量增加，因每次居屋申請涉及數以萬計綠表申請人，建議房委會採取自願申報方式，對公屋居民會有較大阻嚇力，亦建議房委會與其他政府部門有更好協作，例如土地註冊處整理申請人資料後可有效抽出懷疑個案，減輕行政成本。

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記者：吳穎嵛