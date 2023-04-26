【養生陷阱】人妻被老公嫌棄變「黃臉婆」　醫生揭1個飲食習慣惹禍

臉色可以反映一個人的身體狀況，而面色發黃或可能代表肝臟出現問題。台灣就有醫生分享案例，指一名30歲女病人因臉色變黃，擔心自己患上黃疸症，求醫才揭發是日常飲食習慣惹禍。

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台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學於Facebook專頁發帖，引述過往病例，指曾有一名30歲女病人因為丈夫嫌棄她臉色變黃，進而擔心自己肝臟出現問題、健康亮紅燈。然而該名人妻數月前才剛做過身體檢查，發現其血紅素、肝指數、膽紅素等一切指標皆屬正常，鞏膜亦是正常的白色，除了手掌顏色偏黃之外，並無任何異樣。

詹宜學於是嘗試從人妻的飲食習慣入手，一問之下發現她最近開始養生，因為想增加攝取維他命，而經常飲用含有胡蘿蔔汁成分的果汁，以及進食深色蔬菜、水果等。他表示該名人妻很有可能是因為胡蘿蔔素攝取過量，患上「胡蘿蔔血症」，從而導致皮膚變黃。他指出，胡蘿蔔、南瓜、番薯、芒果、西瓜、番茄等食物若攝取過量，亦有可能造成皮膚變黃的問題，但就不會令鞏膜變黃。

他又補充，黃疸所指的是因為疾病而造成皮膚變黃，而臨床上最常見的疾病為肝功能異常。但除了肝臟問題及胡蘿蔔素血症，以下幾項因素亦可能會導致皮膚變黃：

1. 膽結石、膽腫瘤等造成膽管阻塞，膽汁淤積。

2. 溶血：蠶豆症、免疫系統疾病、藥物等因素使紅血球受到破壞，產生大量膽紅素，造成過多膽紅素淤積在身體各個部位。

3. 營養不良、攝取過多糖分及垃圾食物、疲勞、皮膚油脂堆積、紫外線照射、角質老化等

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責任編輯：羅嘉欣