【分手快樂】筍盤男友擁私樓年薪達150萬　港女力數3宗罪堅決分手

▲ 男女價值觀唔同好難相處。

年收入達150萬及擁有自己的私樓物業，這兩個條件絕對是筍盤！不過有達談婚論嫁的港女卻堅決分手，還力數男友3宗罪，直指不如單身更好。

該名港女在討論區「親子王國」上發文，她表示自己現年30歲，前男友36歲，她形容前男友為城中「筍盤」，生活十分健康，又非常專注事業，對感情十分專一，年薪更高達150萬。除了人工高，前男友已經成功置業，擁有一個兩房的私樓單位，更計劃會買多一層樓給媽媽，而且希望兩個單位相近，方便婚後去媽媽的家。港女也形容前男友性格極慳，即使年收入過百萬，仍然是各類積分計劃及優惠券的忠實粉絲。雖然男方背景及條件都非常不錯，港女竟然堅決分手，又表示不會再復合，力數前男友3宗罪。

最新影片推介:

力數3宗罪

第一宗罪難忍前男友極慳性格，而且極孤寒，8成時間都分享自己買平貨，以及各類積分計劃和優惠券的情況，港女有感婚後都要過極慳生活，所以即打退堂股。而最令她難忍的是，前男友買平貨性格，令她擔心買平價避孕套導致意外發生，所以她寧願自己買避孕套，而男方更回應「唔會嘅，怕乜」，令她不能接受。

第二宗罪是裙腳仔性格，前男友已經擁有私樓單位，更計劃會買多一層樓給媽媽，但其實是背後有原因，他希望婚後繼續回媽媽家吃飯，慳番餐。

第三宗罪前男友是福建人，福建人思想傳統，喜愛大家庭，婚後最少要生兩胎，而且福建人重男輕女，如果頭兩胎都是女兒的話，有機會受到老爺奶奶逼她追仔的壓力，擔心自己身體應付不來。前男友又表明拒絕請工人，表示婚後會共同分擔家務，但港女卻指出前男友工作繁忙，有感自己需要全職工作之餘，下班也繼續打理家頭細務，加上生兩胎的壓力，認為他只想要生仔機器加工人，想像到婚後生活將會很難捱。

而港女的分手決定獲得不少網民支持，點擊下圖看網民留言:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳