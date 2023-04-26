  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杜拜旅遊】杜拜沙漠綠洲營地嘗阿拉伯地道美食　棕櫚島73樓豪歎北京片皮鴨牛叉燒​​​​​​​【內附地址】

休閒消費 15:42 2023/04/26

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

遊杜拜品嘗沙漠綠洲營地阿拉伯地道美食，還有香港過江龍Mott 32以sky bar形式空降杜拜，成當地炙手可熱的新食府，一切無非為杜拜美食新國度帶來不同的視野。

在杜拜，真的沒有甚麼不可能——移山／沙填海建棕櫚島（Palm Island）已令人嘖嘖稱奇，在島上 200 米高興建一望無際的360度泳池，海天一色盡收眼簾；在沙漠上建綠洲，對當地人對環境的莊敬自強肅然起敬；還有還有，香港過江龍，Mott 32以sky bar形式空降杜拜，成當地炙手可熱的新食府，一切無非為杜拜美食新國度帶來不同的視野。

海天一色無邊際泳池　Aura Skypool Lounge　

2021年12月，Aura Skypool Lounge橫空劃破杜拜的天際，此無邊際泳池建於朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah Island）The Palm Tower的50樓（約200米高空）之上。作為全球最高的泳池，提供一望無際的 360°景觀，泳客可輕輕鬆鬆在泳池游一圈，便可飽覽杜拜整個天際綫，難怪連球星C朗拿度亦曾來朝拜過。

而矢志打造全球最好的旅遊勝地，不單純只提供海天一色的游泳池，其餐飲由曾效力地獄廚神Gordon Ramsay的Craig Best主理，食物水準高、服務一流。難怪開張以來，便需要在60天前上網訂位了。更設3個不同時段、不同方向和座位以供選擇，非常貼心。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Aura Skypool Lounge
地址：The Palm Tower, Palm Jumeirah, 50th Floor, Dubai
電話：+971 4 566 2121
門票：6am-9am︰200 阿聯酋迪拉姆起（約 $428）
　　　10am-2pm：250 阿聯酋迪拉姆起（約$535）
　　　3pm - 7pm： 275 阿聯酋迪拉姆起（約$588）

在杜拜空中嘗牛叉燒　Mott 32

由香港餐飲集團 Maximal Concepts、室內設計師Joyce Wang 和前文華東方酒店文華廳主廚李文星組成的超班食府Mott 32，早已遠近馳名在港獲得米芝蓮2星。近年他們積極拓展其美食國界的影響力，其中杜拜一站，更由香港的「地窖」一躍而上棕櫚島Beach Resort的73樓上，在空中樓閣享受Mott 32盛名之作——以蘋果木燻燒，製作需要48小時的北京片皮鴨。

Mott 32：室內裝潢貫徹王氏糅合奢華與工業風的風格。（圖片：黃鑑江攝）

以人手切割鴨皮，配上經典醬汁和伴菜，又或只此一家的雪山包等新派精製點心，和入鄉隨俗、由原本材料是黑毛豬叉燒變成的蜜汁頂級牛叉燒，又是另一種層次的中菜美食體驗。

Mott 32 Dubai
地址：Level 73, Beach Resort JBR, Dubai
電話： +971 4 278 4832

    點擊圖片放大
    +3
    +2

沙漠綠洲地道美食　 Platinum Desert Safari

此次杜拜之行完全感受到《沙丘瀚戰》（Dune）所面對的極端環境，好像到杜拜沙漠保護區來一個Platinum Desert Safari之旅，下午仍是熱烘烘如40度的高溫，到晚上急降只得10度的冷冰冰天氣，都是對身上衣著的一大考驗。

是以會明白如何鍛練出當地人的強悍性格，更明暸如何在沙漠上建綠洲的堅毅。這裏有好幾家提供safari的服務，是次招待的是Platinum Heritage，整個行程包括在沙漠上看到阿拉伯大羚羊、駱駝和獵鷹，在Bedouin營地邊欣賞傳統舞蹈Yola表演，邊品嘗地道美食，味道當然不能與米芝蓮的星級食府媲美，但那種原始和真實感至今仍令筆者津津樂道。

Platinum Desert Safari
地址：RJJF+6M Murqquab, Dubai
電話：+971 4 412 6333
門票︰每人595阿聯酋迪拉姆起（約$1,271）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

旅遊 Info
簽證：持香港特區護照及BNO均可以免簽證逗留阿聯酋30日
機票：可乘坐阿聯酋航空前往杜拜，直航票價連稅由4,368港元起
匯率：每1阿聯酋迪拉姆約兌2.1港元
鳴謝：杜拜旅遊局

記者：黃鑑江

相關文章

【藝術展覽】Affordable Art Fair 5月會展舉行　10周年慶典展出大型特別裝置【內附詳情】
13:06 2023/04/24
【藝術展覽】Affordable Art Fair 5月會展舉行　10周年慶典展出大型特別裝置【內附詳情】
【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
12:10 2023/04/20
【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
【日本旅遊】東京近郊紫藤花提早綻放　足利花卉公園賞花開遍奼紫嫣紅【內附連結】
13:29 2023/04/21
【日本旅遊】東京近郊紫藤花提早綻放　足利花卉公園賞花開遍奼紫嫣紅【內附連結】

你可能感興趣

【藝術展覽】Affordable Art Fair 5月會展舉行　10周年慶典展出大型特別裝置【內附詳情】
13:06 2023/04/24
【藝術展覽】Affordable Art Fair 5月會展舉行　10周年慶典展出大型特別裝置【內附詳情】
【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
12:10 2023/04/20
【日本旅遊】東京哈利波特列車5月運行　池袋及豐島園車站全新設計
【日本旅遊】東京近郊紫藤花提早綻放　足利花卉公園賞花開遍奼紫嫣紅【內附連結】
13:29 2023/04/21
【日本旅遊】東京近郊紫藤花提早綻放　足利花卉公園賞花開遍奼紫嫣紅【內附連結】
杜拜 簽證 阿聯酋 米芝蓮 酒店 阿聯酋航空 Resort 美食 餐廳情報

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命