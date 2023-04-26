【校園暴力】同輩欺凌小四恰到中四無人理　16歲仔墮樓亡親屬盼取公道

▲ 今年2月一名16歲中四男童於明耀樓寓所墮樓身亡。（資料圖片）

今年2月一名16歲中四男童於寓所墮樓身亡，事隔兩個多月，家人認為男童死因跟校園欺凌有關，斥校方推卸責任，已報警跟進調查。

死者堂哥施先生向TOPick表示，男童生前智力、行為正常，成績中等；不過正在接受言語治療，他相信或是堂弟被人欺凌的原因之一。

早於死者10歲、即就讀小四時，就遭同級同學開始欺凌，他們更一起升中獲派同一學校。雖然初中疫情期間很少見面，以網課為主；直至中四恢復實體課堂後，卻繼續發生欺凌行為，包括勒索金錢、剪爛事主校服等。在母親追問下，事主才透露被同學欺負。

施先生透露，事主母親明日（27日）將召開記者會，控訴學校忽視及欺凌事件，強調校方推卸責任。而家人已經報警，獲警方跟進當中。

事發於今年2月14日，一名16歲男童倒臥於沙田乙明邨明耀樓地面，當場死亡，經初步調查疑事主由高處走廊躍下。

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記者：吳卓峰、吳穎嵛