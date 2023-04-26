【整容風險】男星為變BTS智旻整容12次　併發症身亡終年僅22歲

▲ 男星為變BTS智旻整容12次，併發症身亡終年僅22歲。

近年整容風氣盛行，然而手術的風險不容忽視。加拿大男演員Saint Von Colucci為了變得似南韓天團防彈少年團（BTS）的成員智旻（Jimin），不惜花22萬美元（約172萬港元）接受12次整容手術。不過，日前卻傳出他在南韓一間整形醫院因手術併發症身亡，終年22歲。

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綜合外媒報道，Saint Von Colucci為變得似BTS成員智旻，在過去一年內，先後進行了臉部拉提、隆鼻、眼部及眉毛拉提、嘴脣縮小、等12項手術，花費高達22萬美元。

去年11月，他在下頷位置植入填充物，本月22日他在南韓一間醫院進行手術，取出填充物，未料卻引發併發症，需插管治療，可惜在23日凌晨離世，終年僅22歲。

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Saint Von Colucci出生於加拿大魁北克省，2015年以演員和模特兒身分踏足娛樂圈，2019年他移居南韓發展演藝事業。宣傳公關Eric Blake向媒體透露，Saint Von Colucci對自己的外貌沒有自信，尤其不滿意下巴，又認為因「西方人」長相受到歧視，導致試鏡經常落選。

去年，他獲得演出機會，在短篇劇集《美麗的謊言》（예쁜 거짓말，Pretty Lies）中飾演一名國際學生Jimin，因此以BTS成員智旻作為範本，並下定決心整容。

劇集已於去年12月完成拍攝，預計今年10月在美國一個網路串流平台播出。Eric Blake透露，「Saint Von Colucci非常期待劇集播出，並為此付出很大努力」。

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責任編輯：羅嘉欣