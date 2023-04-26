【殺校潮】獻主會溥仁小學面臨殺校遭家長斥絕情　學校關懷SEN生憂轉校難適應

▲ 黃大仙獻主會溥仁小學。（梁偉榮攝）

黃大仙獻主會溥仁小學今年9月新學年未獲批准開設小一，面臨「殺校」危機。該校距離「開班線」要求僅差1人，學校昨日向家長發通告公布消息，今早（26日）多名學生家長紛紛表示可惜，稱老師關懷有特別學習需要學生，擔心子女轉校後未能適應，又形容局方做法「絕情」。

對於學校有機會面臨「殺校」，剛接獲消息的學生家長馮太表示可惜，指學校口碑好，大部分親戚及朋友的子女都在該校就讀。她更指，女兒成績不佳，學習上有些遲緩，但學校特別關懷有其他學習需要學生，故擔心她轉校後難以適應。

最新影片推介

學生家長兼校友鄭女士指，收到學校通告時感到意外，稱女兒現就讀小一，曾在她上網課時觀課，認為老師「好有心機教」，學生容易理解課堂內容。她更指，幼女亦有報讀學校來年小一課程，故「好希望不用殺校」，或是留待最後一批學生完成小學課程才「殺校」。

學生家長黃先生亦形容，教育局做法「絕情」及「誇張」，希望學校能獲得開辦小一的機會。他指，老師教學上溫柔細心，就讀3年級的兒子亦喜愛上學，故暫未告訴他有機會「殺校」的消息。

▼ 點擊圖片放大 +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷