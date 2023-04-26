【親子好去處】觀塘海濱周末免費親子嘉年華　11個特色攤位當「小小發現家」

▲ 賽馬會「智．幼．趣」計劃將舉辦親子嘉年華。（主辦機構圖片）

讓小朋友從玩樂中學習，成效必定比坐定定溫書更高。今個周末（4月29至30日）觀塘海濱將有一場「親子探索式學習嘉年華」，主辦團隊準備了11個特色攤位遊戲和打卡位，設有即時免費入場名額，讓幼兒從玩樂中領略探索式學習的樂趣，成為生活中的小小發現家。

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，耀中幼教學院聯同職業訓練局共同主辦為期三年的幼兒教育項目－賽馬會「智．幼．趣」計劃於2020年起開展，並將於4月29至30日舉辦第二屆「親子探索式學習嘉年華」，對象為2至6歲的兒童及其家長。

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兩日活動均設有上午及下午場，除了早前開放網上預約報名外，亦設有即時免費入場，數量有限，先到先得。主辦團隊準備了11個特色攤位遊戲和打卡位，包括「小小農夫體驗」，小朋友可了解蔬果的成長過程，農場裡的動植物和設計蔬果市場的技巧；另有「語你同樂創作小怪獸」，親子在導師帶領下運用想像力而創作獨一無二的小怪獸，培養創意和解難能力。

此外，還有考古攤位，幼兒可以成為小小科學家，學習挖掘恐龍化石和救援小動物；手語故事攤位則可讓親子學習手語和故事，以形象化的方式學習抽象概念，促進親子關係。大會還設有打卡位，讓親子留下美好回憶。

親子探索式學習嘉年華—小小發現家

地點：觀塘海濱道86號Vessel 03場地

日期：29/4 (六)；30/4 (日)

時段：9:30-13:00 (上午場) ; 13:30-17:00 (下午場) [設即時免費入場，數量有限先到先得]

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責任編輯︰林愛娜