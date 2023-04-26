【離奇誕女】18歲少女半夜劇痛以為腎結石　送院突誕下女兒：我有月經

▲ 美國18歲少女布莉安娜在毫無任何妊娠症狀下，忽然誕女成為新手媽媽。（facebook圖片）

年輕懷孕可以全無徵兆？美國一名18歲少女有日凌晨突然感到劇痛，以為是腎結石問題緊急入院，豈料抵院後被告知懷有身孕，被推入產房生下一名女嬰。少女透露在懷孕期間不但體重沒有增加，甚至還有生理期，她對於自己突然變成新手媽感到震驚。

根據美國《紐約郵報》報道，18歲少女布莉安娜（Brianna Blanton）在去年9月8日凌晨4時，突然從睡夢中痛醒，發現床上濕透，肋骨和下腹部劇痛，「我突然好想去廁所，但我決定繼續睡，結果10分鐘後感覺像被車撞一樣痛……我覺得好奇怪，這是我之前從未發生過。」

於是她叫醒了媽媽趕緊帶她去醫院急診室，媽媽懷疑她患腎結石。布莉安娜抵達醫院後向醫生解釋，她每隔3至4分鐘就會感到下腹部疼痛，醫生檢查下發現她不僅正懷孕，且正在宮縮即將臨盆，宮頸已開了8厘米。

我永遠不會忘記護士告訴我懷孕，並且即將臨盆的那一刻，我當時震驚到甚至哭不出來，接著就被帶入產房。

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布莉安娜終在9日早上7時36分順利誕下女兒奧克莉（Oakleigh Allyn），重7.4磅，即使當她抱著剛出生的孩子，她仍無法理解自己為何已經懷孕，因為懷孕期間她的體重完全沒變，在夏天時仍有穿比堅尼泳衣和露臍上衣。她又沒有出現任何妊娠症狀，「我還有來月經，從不遲到。」甚至她在誕女前一個月，她因為吃錯食物病倒，她曾應媽媽要求去驗孕，結果也顯示沒有懷孕。

▲ 布莉安娜現在很享受成為新手媽媽的生活。（facebook圖片）

震驚過後，布莉安娜冷靜下來，接受了這個突然降臨的女兒，擔當起新手媽媽的重責。「媽媽問我要給她改什麼名字，在想出Oakleigh這個名字之前，我考慮了45分鐘。」由於完全沒有任何準備，起初她和家人都十分慌張。「我很害怕告訴我的朋友，因為我不知道他們會有反應，我大約有一星期沒有告訴他們，當我最終告訴他們時，他們對此都感到非常驚訝。」

幸而布莉安娜獲得家人、朋友和教會全力協助，又幫助她購買湊B的必需品。現在她已十分熱愛成為新手媽媽，熱愛自己的新生活，慶幸自己曾在托兒所工作，有少許照顧嬰兒的知識。

雖然女兒是一個巨大的驚喜，但我有了她真是因禍得福，我不會為了世界上任何事情，而放棄當她的媽媽。

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責任編輯︰王明芳