【婆媳關係】嫲嫲擔心孫女著涼　新抱鬥氣34°C迫著羽絨熱到喊

▲ 嫲嫲擔心孫女著涼，新抱竟鬥氣34°C迫著羽絨熱到喊，最終嫲嫲更被提告。

婆媳關係是世紀難題，台灣高雄一名徐姓婦人與新抱向來感情不睦，早前見對方準備帶女兒出門，擔心孫女著涼，便隨口一問。可是新抱反應敏感，無視室外溫度高達34度，竟故意拿羽絨外套給孩子穿，女兒熱到喊。徐婦見狀嬲爆大罵粗口，因此遭新抱提告公然侮辱，最後被判罰7000台幣（約1800港元）。

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綜合台灣傳媒報道，高雄一名徐姓婦人早前因擔心孫女著涼，隨口問「外面冷不冷，要不要幫小孩帶外套？」新抱一聽不高興，不管室外溫度高達34度，仍故意拿羽絨外套給孩子穿，女兒熱到喊，徐婦即嬲爆大罵。新抱不理她掉頭走，徐婦再駡「叫人換鎖，不要讓她回來了」，新抱聞言，轉身回她︰「不用換鎖，鑰匙給你」，徐婦聽到新抱的話更加嬲，再駡一輪髒話，並說︰「不要再回來了，永遠不要回來」。

新抱也不甘示弱，將奶奶告上法庭。法官依犯公然侮辱罪，判處徐婦罰金7000元台幣（約1800港元）。據判決書指出，徐婦和新抱素有嫌隙，於2021年5月22日下午3時許，二人在住處內因小孩穿著問題起爭執，徐婦竟於住處大門敞開，且讓人聽見之狀態下破口大罵，說話辱罵新抱，足以貶低新抱之人格及社會評價，案經高雄地檢署檢察官偵查起訴。

奶奶積壓已久情緒爆煲

對此，徐婦到案後否認犯行，辯稱自己是在自言自語，不是針對新抱。而徐婦的丈夫出庭時證稱，

妻子會罵這些話是被媳婦激怒，這種事情平常很常發生，妻子壓力累積很久，但她以前情緒發洩從來沒有這樣罵過。

而徐婦兒子證稱，當時妻子要帶小孩出門，媽媽隨口關心「外面會不會冷，要不要帶個外套出去？」，

老婆就情緒失控，故意要拿羽絨外套給小孩穿，當時是夏天，小孩熱到一直哭，媽媽才會失控飆罵。

法官認為，徐婦駡新抱時，住處的綠色內門與鏤空外鐵門均打開，且他們的房子是一層兩戶的設計，徐婦駡人的聲音會傳到對門的住家和電梯間，認定她駡人的行為已構成「公然」要件，因此依公然侮辱罪判科罰7000元台幣(約1800港元)，案件可上訴。

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責任編輯︰王明芳