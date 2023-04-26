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【殺校潮】獻主會溥仁小學校長指課程具前瞻性　已申請特別視學爭取與局長對話

社會 12:16 2023/04/26

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獻主會溥仁小學校長余詩慧。（梁偉榮攝）

黃大仙獻主會溥仁小學來年9月未獲批准開設小一，面臨「殺校」危機。該校距離「開班線」要求僅差1人，即取錄15名學生，多位學生家長紛紛表示可惜，該校校長余詩慧今早（26日）亦表示，學校已申請透過「特別視學」爭取小一開班，冀與教育局局長蔡若蓮正面對話，分享課程成果及表達訴求，並形容課程具前瞻性，亦特別照顧基層學生需要，不希望局方「以數字決定學校多年努力」。

校長余詩慧表示，學校課程具前瞻性，提及早前教育局鼓勵學校善用課時，校方本學年亦重新架構時間表，每逢周五提供STEAM活動，周二及四拔尖補底（為特別需要學生）或跨科學習。

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此外，為配合教育局新課程指引（七大學習宗旨），舉例指於1月舉辦了6天「全方位學習經歷日」，由老師親自設計內容，包括安排校內新興運動體驗、共融講座及校外參觀等，另外設帆船體驗活動，推廣多元化學習及共融文化，又提供「拔尖補底」訓練，照顧有特別學習需要學生。同時早於教育局向學校提出要求時，該校已開始提供國安及國情教育。

余詩慧又指，並無其他津貼學校有舉辦帆船體驗活動，但校方幸獲資源照顧基層學生，同時亦於試後活動期間，為4年級生安排游泳班，為帆船體驗做準備。學校可能硬件不及其他學校，但課程及學生支援方面符合教育局要求。

繼08年後，學校再因收生未達「開班線」，接獲教育局發出的「0班」開班信，就此校方已申請「特別試學」方案，未如當年一樣申請以私立形式開辦小一。但校長余詩慧形容，教育局做法「不近人情」，學校距離「開班線」要求僅差1人，不希望局方「以數字決定學校多年努力」。她更指，局方未有主動與辦學團體溝通，需由學校自行相約會面，故現希望與教育局局長正面對話，作為平台分享學校具前瞻性的教育方向及成果，並期望可獲1年緩衝期處理問題。

若3年後不能再辦學，余詩慧表示，可安排學生入讀同一辦學理念的2間屬會小學，完成小學課程，亦會主動接觸及聯絡報讀來年小一課程學生的家長，了解他們會否改為就讀其屬會小學。

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記者：梁凱婷

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中小學教育 獻主會溥仁小學 教育局

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