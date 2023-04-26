【索爆人妻】莊韻澄穿超低胸背心騷身材　靚媽Xenia家庭事業兩兼顧 【多圖】

▲ Xenia好正啊！

身為人妻兼人母的莊韻澄（Xenia），自入行以來已因為驕人上圍而備受網民注目，她在《如珠如寶》演「波波姐」、《正義迴廊》演「表姐」邵珮瓊也令人留下深刻印象！

Xenia向來相當「識做」，不時在社交平台派「福利」，性感程度也未有因成為人母後有所減退，難怪她也是網民的寵兒呢！

【正義迴廊】表姐赴日睇富士山浸溫泉 莊韻澄晒玉背身材Fit爆【多圖】

展超強Body

昨日（4月25日），Xenia於社交平台分享自己穿上黑色超低胸背心套裝的靚相，背心的「大U領」更似令其澎湃上圍快將「破衫而出」，視覺效果十分震撼！

網民留言道：「波波姐返嚟啦」、「真女人」、「韻澄又要人噴血了」、「感覺到一種女人味，真係好正」、「嘩！就跌出嚟啦」、「索爆女神表姐」。

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幸福人妻

Xenia為2013至2015年度《香港珠寶小姐》季軍及最親善小姐，先後推出過寫真集、擔任節目主持及接拍電影，並於2020年獲提名第39屆香港電影金像獎最佳新演員。

在2020年11月，Xenia與圈外男友呂成忠簽紙結婚，同年12月宣布懷孕3個月，並於2021年3月誕下兒子呂崇滈 。

及至2022年6月尾，Xenia澄原本再次宣布懷孕四個月，可是其胎兒染色體T13出現問題，患有巴陶氏症，為免影響胎兒的正常健康，故決定終止懷孕。

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