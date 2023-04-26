馬國明拍廣告自爆甜蜜同居生活　開到口想與靚湯齊拍廣告：我哋好抵用

馬國明今年可謂愛情事業兩豐收，剛剛播完的劇集《隱形戰隊》十分受歡迎，廣告又拍唔停，加上即將結婚迎娶靚湯(湯洛雯)，可謂人逢喜事。

近日他又以型佬造型為按摩椅任香港區代言，早前他為品牌拍攝廣告及宣傳照時，爆與靚湯愛互相按摩，兩小口子認真甜到漏。

拍攝要忍住唔好瞓着

拍攝當日，馬國明坐於按摩椅準備拍攝時，笑話因為張按摩椅太舒服，令他突然想入睡︰「我仲以為呢個廣告好輕鬆，而家要忍住唔好瞓著，我好驚自己瞓著咗。」

他又大方分享同居生活，爆愛與靚湯互相按摩︰「因為我條頸成日都好攰，佢都會幫我按吓條頸，咁我又幫佢按吓膊頭咁囉。佢開工好攰我就幫佢按，或者我開工好攰，返到去佢又幫我整兩嘢咁。」

▲ 馬國明坐於按摩椅準備拍攝時，笑言差啲瞓着。

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對未來太太寵愛有加的馬國明，已即時買了按摩椅，讓對方好好享受。母親節將至，他有意再買兩張，一張送予父母，另一張送予靚湯的父母：「我爹哋媽咪都好鍾意按摩，呢個係好好嘅禮物，佢爹哋媽咪都有需要，所以要買多兩張，三個地方都有就最開心，去到邊都有得按。」

送禮要預埋對方父母

馬國明堪稱絕世好老公，他十分懂得愛屋及烏︰「而家諗送禮都唔會淨係諗自己屋企，會諗埋對方爹哋媽咪，好多禮物都要雙份，所以開支大咗，拍多啲廣告梗係最好，甚至我哋可以一齊出活動，一齊登台都得！」

談到密密拍廣告及登台儲老婆本，更呼籲不介意與湯洛雯「夫妻檔」上陣︰「我同阿湯（湯洛雯）好似未試過一齊拍廣告，其實咩產品都無所謂，我哋都可以拍，總之好抵用啦。」

▲ 馬國明今年事業愛情兩得意。

望與靚湯拍旅遊節目

他說︰「因為阿湯好鍾意去旅行，希望可以一齊拍旅遊節目，呢個等公司安排，可以寓工作於娛樂。因為呢排我又要宣傳又要拍劇，都唔可以好早返屋企，佢自己喺屋企都悶，如果可以一齊開工陪吓佢，見多啲就最好。」

馬國明話開心拍到這廣告，因為自己平日喜歡按摩，他說特別喜歡按摩椅的翻轉膝蓋按摩設計：「大家都知我鍾意踢波，對腳好攰，所以有得翻轉按膝頭好好，然後再按埋大腿同小腿，真係好啱我。」

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