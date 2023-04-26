iPhone都可以「敢」拍！ 即睇ACOO首屆「盡拍」4強參賽片　猜猜誰是贏家 

▲ ACOO舉辦的「盡拍」創意育成計劃即將公布得獎作品。得獎者可贏走8萬元獎金。

早前創意媒體ACOO舉辦了首屆「盡拍」創意育成計劃，希望透過短片拍攝比賽培養新一代創意YouTuber。經過16強初賽篩選後，進入4強的參賽者亦利用iPhone拍攝參賽片段，並完成第二輪挑戰，比賽頒獎禮將會於4月29日舉行，屆時會揭曉誰是大贏家兼贏走8萬元獎金！在公布結果前，大家不妨上ACOO YouTube Channel睇片先，再一齊猜猜誰是大贏家！



手機拍出不同風格與初衷



今次入圍最後階段的隊伍分別是陳大金、HellLand Gang、Nextwhat及Showit.more。今次4隊參賽隊伍都要以「你有幾盡？」為拍攝題目，再利用ACOO提供的iPhone作為拍攝器材。作品都盡見參賽者的心思和創意，其中HellLand Gang便透過仿一鏡到底的拍攝手法，致敬香港電影、電視劇的經典場面，內容輕鬆幽默又充滿知識性。而陳大金則會充當一日擺渡人，跟隨動物組織到馬路執屍，與義工們一同為浪浪送行，以一場街頭表演探討動物權益。Nextwhat更化身成偽韓星訪港，在銅鑼灣街頭體驗明星生活，更會與ToNick恆仔進行互動和參予其MV拍攝。Showit.more就以短劇包裝清談，反思本地藝術表演業界面對的不同問題。4段影片，除突顯出4種不同的拍攝手法外，亦反映出各參賽者的初衷。

▲ HellLand Gang表示，參賽的初衷是希望一班朋友能開開心心一齊玩。

▲ 陳大金望能透過短片分享自己心中所想，為觀眾帶來共鳴。

▲ Nextwhat表示想透過拍YouTube，讓更多人認識自己。

▲ Showit.more成員立志要成為演員。

對於今次只可以使用ACOO提供的iPhone作為拍攝器材，參賽者亦各有拍後感，Showit.more表示有驚喜之餘，更加意想不到的是，一部手機可以做出不同的拍攝，而且勝在「夠就手」。用手機做出仿一鏡到尾的HellLand Gang則坦言，起初也感至到擔心，但經過操作後，發現手機較相機輕便，尤其便於運鏡走位，「甚至用腳架定位拍攝都可以有更刁鑽的角度。成品質素睇落去其實無咩大分別，幾好。」

想知道4隊作品如何可以在16強中突圍而出，可以上ACOO YouTube Channel慢慢重溫。值得一提的是，頒獎禮現場更會加插「求分」環節，4強參賽者可把握最後機會，向星級評判KB和智將情侶（李星熲和王啟豪）拉票。想知道得獎結果，即刻follow ACOO IG和YouTube！

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（特約）