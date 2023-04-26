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【拿督千金】莊鍶敏拍片公開催林盛斌介紹「筍盤」　否認與汪小菲緋聞

娛樂 12:50 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

Bob真係好忙！

莊鍶敏（Jacquelin）早前被拍得與汪小菲蜜會，當時二人聊得十分開心，全程笑不攏嘴，似乎「好啱傾」，加上他們都是單身，難怪即被傳出绯聞。

雖然事後Jacquelin指沒有想發展空間，又表示他們也是剛認識，當識多個朋友而已。

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否認與汪小菲緋聞 叫Bob介紹「筍盤」

日前Jacquelin在社交網分享一段片段，她先在鏡頭前再次澄清自己與汪小菲沒事發生，之後再找來圈中金牌媒人林盛斌（Bob），並說：「呢個人爭我嘢爭咗好耐。」

Bob則說：「我都覺得好唔好意思，對唔住呀，我爭你一個男人呀！」之後Jacquelin督促對方快些行動，而Bob表示會努力，並指三個月內一定找到個「筍盤」給Jacquelin。

不少網民都指Bob十分忙，又爭下周身「債」，似乎真的要努力行動「還債」，皆因作為金牌媒人的他要介紹不少「筍盤」給圈中好友認識，包括胡定欣﹑廖碧兒﹑馮盈盈等，難怪吳若希都留言表示「你欠咁多街數點搞？」認真搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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