【拿督千金】莊鍶敏拍片公開催林盛斌介紹「筍盤」　否認與汪小菲緋聞

▲ Bob真係好忙！

莊鍶敏（Jacquelin）早前被拍得與汪小菲蜜會，當時二人聊得十分開心，全程笑不攏嘴，似乎「好啱傾」，加上他們都是單身，難怪即被傳出绯聞。

雖然事後Jacquelin指沒有想發展空間，又表示他們也是剛認識，當識多個朋友而已。

【大S前夫】汪小菲秘密來港密會莊鍶敏 Jacquelin爆對方稱單身大讚小菲做實事

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

否認與汪小菲緋聞 叫Bob介紹「筍盤」

日前Jacquelin在社交網分享一段片段，她先在鏡頭前再次澄清自己與汪小菲沒事發生，之後再找來圈中金牌媒人林盛斌（Bob），並說：「呢個人爭我嘢爭咗好耐。」

Bob則說：「我都覺得好唔好意思，對唔住呀，我爭你一個男人呀！」之後Jacquelin督促對方快些行動，而Bob表示會努力，並指三個月內一定找到個「筍盤」給Jacquelin。

不少網民都指Bob十分忙，又爭下周身「債」，似乎真的要努力行動「還債」，皆因作為金牌媒人的他要介紹不少「筍盤」給圈中好友認識，包括胡定欣﹑廖碧兒﹑馮盈盈等，難怪吳若希都留言表示「你欠咁多街數點搞？」認真搞笑。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R