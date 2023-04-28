【親子好去處】灣仔海濱奧比斯嘉年華　免費工作坊蒙眼瑜伽體驗感受視障世界

▲ 奧比斯將於5月初周末舉辦嘉年華。（奧比斯提供）

為喚起公眾對眼睛健康的關注，奧比斯將於5月6日及7日一連兩日推出大型嘉年華，號召大小朋友一同參加盡情遊玩體驗，另設設計比賽，讓小朋友即席發揮，創作獨一無二的「蒙查查眼鏡」。

奧比斯 • 依視路「眼鏡Look Look」嘉年華將於5月6至7日（周六及日）於灣仔海濱HarbourChill海濱休閑站舉行，現場設有一系列互動遊戲、彩繪攤位、點字工作坊、造型氣球義賣及舞台表演，當中包括大型充氣彈床、「點字工作坊」可讓大小朋友齊齊感受點字讀寫體驗；蒙眼瑜伽體驗及蒙眼街頭音樂，鼓勵孩子用心感觸視障人士的世界；6至12歲兒童可以免費進行視力篩查，完成後更可換領紀念品一份。

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此外，大會今年亦舉辦奧比斯 • 依視路「眼鏡Look Look設計比賽」，讓小朋友化身小小設計師，即席發揮小宇宙創作獨一無二的「蒙查查眼鏡」，每位參加者可獲頒證書及精美禮品包，冠軍可額外獲得兒童驗眼服務一次、依眼鏡一副及高達HKD2,000書券。

奧比斯亦會將作品正式印刷作社區護眼教學，其他豐富獎品包括兒童太陽眼鏡、證件套及筆袋；首 500 名參賽者更可獲眼科飛機醫院積木一套，有興趣的家長可以預先報名（按此連結）。

活動詳情

日期：2023年 5 月 6 - 7 日（星期六至星期日）

時間：上午11時至5時

地點：灣仔 HarbourChill 海濱休閒站（鄰近港鐵會展站 A2 出口）

入場方法：即場登記，無須預先報名（部份活動名額有限，需預先登記）

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責任編輯︰林愛娜