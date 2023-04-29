【二手用品】BB用二手物品被嘲「沒錢別生」　媽媽網上發文霸氣反擊獲支持

生B後開支大，加上小朋友快高長大，衣物及用品很快就不合用，不少媽咪為了減少浪費，很多時會傳承親友用過的小孩物品，俗稱「恩典牌」。有媽媽在匿名論壇Dcard發文，指無意間聽到友人嘲諷她「都給孩子用二手貨」，甚至揄揶︰「沒錢就不要生孩子」，讓她「聽了真的很煩」，她反擊說與老公收入不低，只是因為覺得用「恩典牌」是「物盡其用別浪費」，更霸氣說︰「用二手的爸媽們真的不代表沒錢！」



不忿友人閒言閒語

該名媽媽在文中提到，最近聽到不熟的友人在閒言閒語，說她「都給寶寶用二手貨」、「沒錢不要生小孩」，令她十分煩躁，她解釋︰

用二手不代表沒錢欸……

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她表示，自己跟老公的收入都不算低，名下有車也有房，只是因為從小到大，父母的教育是「物盡其用別浪費」，因此孩子出生後，只要親友的「恩典牌不太爛」，他們都會心存感激的收下，

推車、嬰兒床、消毒鍋、溫奶器都是二手的，唯獨安全座椅跟背帶是全新的。

▲ 網友指用「恩典牌」的父母不是沒錢，只是不想浪費。

不想製造很多垃圾

她指出，自己和老公的共識是育兒階段能省則省，「不想因為育兒而製造很多垃圾！如果有缺什麼也會上二手媽媽社團尋找，很多東西都是跟全新的沒什麼兩樣」，更霸氣說即使跟郭台銘一樣有錢，也照樣會用「恩典牌」︰

這年頭的爸媽們都喜歡用全新的育兒用品，但每個人育兒方式不同，用二手的爸媽們真的不代表沒錢！

她希望能把不必要的開銷盡量減少，將錢用在小孩將來的教育上︰

把錢留下來以後送小孩出國留學，又或是幫他存一筆錢讓他長大後自行運用。

文章曝光後獲得不少媽媽網友的支持，紛紛留言︰「恩典牌一堆好貨，碎嘴的一定沒生過」、「我一開始也是堅持用全新的，一歲後發現小孩跟吹氣球一樣，後面發現用新的跟白癡一樣。現在我寧願當一個在外人眼中的窮鬼，也不想浪費錢去買用不到幾次的東西。」

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