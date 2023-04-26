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【墮樓悲劇】上海51歲男子商場跳樓亡　意外砸中26歲女途人重傷留醫ICU

健康 14:00 2023/04/26

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上海男子商場跳樓亡，意外砸中26歲女途人，腦部頸椎重傷留醫ICU。

近日内地網傳，上海一名男子於劍川路閔行龍湖天街商場内從高層跳樓，並砸中一名女途人。警方立即趕到現場，男子最終因搶救無效死亡，而被砸中的女途人目前仍留醫ICU。

綜合内地媒體報道，事發於4月23日下午5時40分許，從網傳影片中可見，一名身穿紅色上衣的男子站在商場5樓的欄杆外，有多名疑似工作人員與其交涉。惟男子沿着欄杆移動了幾步，隨後突然墜落，並砸中樓下的一名女途人。

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有商場工作人員目擊此次事件，表示「他當時在欄杆外面，就趴在（欄杆）那裡，有保安攔，跟他說了兩句，然後他自己就跳下去了，砸到了一個女子。」他又指，當日因為調休，商場人並不多，後續有警方和救護人員到現場處理。男子最終跳樓身亡，被砸中的女途人目前仍在醫院重症室接受治療。

被砸中女途人的家屬表示，女子目前已無生命危險並恢復清醒，但因腦部和頸椎均受傷，只能斷斷續續説幾句話。她的母親指，26歲的女兒今年剛剛入職上海一間公司，未料在上班前去商場竟發生意外。他們希望女兒能夠儘早脫離危險，而家人現在擔心的，是高昂價格的醫療費用。

據了解，該名跳樓輕生的男子今年51歲，與其兒子已多年未聯繋，律師表示應當由跳樓男子的繼承人，在遺產範圍内承擔民事賠償責任。當地警方表明，事件正在進一步調查中，具體情況不便透露。

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事件曝光後引起大量網民關注，有網民可憐女子太無辜，「好端端的飛來一人禍被砸進ICU」，並希望女子可以早日康復；亦有人批評該名男子連累他人，「想不開去沒人的地方，別害了無辜的人」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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