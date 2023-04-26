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【刑恐妻子】藝人周永恆涉刑恐斬妻兼阻差襲警　准10萬元保釋6月再訊

社會 12:39 2023/04/26

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周永恆。（資料圖片）

藝人周永恆涉出言恐嚇斬死妻子，被捕後涉在警署不遵從警員指示。周被控刑事恐嚇、抗拒警務人員及襲擊警務人員共3罪，案件今（26日）於屯門裁判法院再提訊。裁判官應辯方申請，押後至6月21日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。周准以10萬元保釋，其間不得接觸控方證人及每天到警署報到。

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被告周永恆，被控1項刑事恐嚇罪指，控罪指被告於2023年4月16日，在屯門某單位威脅陳姓女子會使其人身遭受傷害，意圖使陳受驚。

另外兩項抗拒警務人員及襲擊警務人員罪指，周於2023年4月20日，在元朗警署內抗拒執行職務的偵緝警員9085，以及在報案室襲擊該警員。

辯方申請被告暫時毋須答辯，申請押後案件以索取文件及向被告提供法律意見，並為被告申請保釋，控方反對保釋。主任裁判官蘇文隆最我批准被告以10萬元保釋，不得離港，不得接觸控方證人，須每天警署報到，案件押後至6月21日再訊。

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記者：陳曉欣

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