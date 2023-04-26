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【哭笑不得】兒子見結婚相哭訴父「出軌」　爸爸無奈︰她就是你媽媽

育兒經 15:54 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

男童見結婚相哭訴父「出軌」，爸爸無奈回應「她就是你媽媽」。

不少媽媽都有產後肥胖的問題，想不到會因此鬧出笑話。近日泰國一段影片在網上瘋傳，一名男童拿著父母的結婚照哭訴「爸爸出軌」，爸爸只好無奈解釋相中人就是媽媽。只因媽媽婚後增磅了，兒子完全認不出來。

最新影片︰

童學園
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

綜合外媒報道，泰國一對夫妻不時在抖音（TikTok）分享與兒子的生活日常，近日爸爸就上載一段影片，引起網民熱議。從影片看見，看來5、6歲的兒子從房間走出來，拿著父母的結婚照崩潰哭泣。

爸爸見狀隨即詢問兒子發生何事，兒子就哭著質問爸爸為甚麼「出軌」，一邊說一邊哭得悽慘，雙眼通紅、淚流滿臉。爸爸只好向兒子解釋，其實相中人不是別的女人，而是他的媽媽。

    點擊圖片放大
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媽媽婚後肥33磅

兒子聽後突然放聲大哭，更加崩潰，他想不到相中那纖瘦的女子是自己的媽媽，還以為爸爸要他認相中人做媽媽。原來媽媽婚後胖了15公斤（33磅），難怪兒子認不出來，還以為爸爸另結新歡。

影片引起網民討論，不少人都被男童真實的反應搞到哭笑不得，又覺得他實在太愛媽媽，看到照片的當下忿忿不平，要為媽媽出頭。有網民表示，「媽媽才想哭吧」、「你眼前就是真實的婚姻」，也有女網民感慨指「我比當年胖40公斤」。

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責任編輯︰王明芳

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