【潮流趨勢】2023第一季熱門名牌排行榜　頭5位大洗牌Dior LV跌出10甲

▲ 全球時尚權威網站Lyst公布2023年第一季熱門品牌及單品排行榜。

2023年過了四分一，時尚圈第一季度成績表亦新鮮出爐。全球最具時裝權威網站兼時尚數據平台Lyst，最近公布本年度首季熱門品牌及商品排行榜。當中，曾穩守兩季榜首的Gucci 3甲不入，Dior LV齊齊跌出10甲，Balenciaga插水式下滑，Moncler穩坐3甲。而最受歡迎單品是有史以來最平，香港打工仔最愛品牌。一齊來揭曉熱搜報告結果，到底花落誰家!

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全球時尚權威網站Lyst ，自設搜尋引擎（search engine）及購物應用程式，每年都有2億人使用其商品瀏覽、搜尋及購買服務。

而每一季Lyst都會整合超過九百萬用家的消費行為、網上搜尋等，加上外部統計的社交平台參與度、瀏覽量及銷售量等數據，才去公布當季熱門時尚品牌報告。

Q1 10大熱門品牌排行榜

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第10位 Saint Laurent

品牌近年主打大方高貴、型氣俐落設計，吸引大班名人揀選做各大型頒獎典禮戰衣，加上Blackpink成員、「人間YSL」Rosé的加持，多款手袋上榜成為人氣It Bag如LE 5 À 、Icare Tote Bag等，深受時尚名人及全球女生歡迎。

第9位 Gucci

▲ 《創造安娜》主角兼Gucci Guilty代言人之一的Julia Garner。(圖片來源: Gucci@ instagram截圖)

上季排第2位，又找來《美人魚》的Halle Bailey、《創造安娜》主角兼Gucci Guilty代言人之一的Julia Garner及韓國組合NewJeans成員Hanni 為Gucci Horsebit 1955系列出任品牌大使，理應繼續保持位於。不過，有指可能受更換創意總監所影響，令到排名下滑。

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第8位 Versace

由上年第13名直升5位到第8名，成功進入10強，可以說是Q1上升速度最快的品牌。相信和Donatella Versace在奧斯卡頒獎禮前，於洛杉磯舉辦FW23秋冬時裝展有關。消息指，在活動結束後，品牌搜索量更激增 44%，網上觀看次數更超過3980萬。

第7位 Dolce & Gabbana

最為大家熟悉的應該是2018年辱華事件，事隔4年D&G傾力支持日本設計師Tomo Koizumi在米蘭時裝周推出全新系列作品，以嶄新亮眼的姿勢重回時尚圈。同時，亦與多個時尚名人如Kim Kardashian、Kylie Jenner、Halle Bailey、Jennifer Coolidge 及Beyoncé合作，重塑品牌形象。

第6位 Bottega Veneta

▲ 黑色Sardine Bag。(圖片來源: Bottega Veneta官網截圖)

Daniel Lee離任後，Matthieu Blazy接手品牌創意總監一職，為品牌創作首款It-bag—Sardine Bag。將近年大熱的半月形，加上BV最具代表性的Intrecciato編織皮革及金屬手柄，帥氣時尚，百搭易襯，成為時尚明星如最Kendall Jenner、Rosie Huntington-Whiteley、Elsa Hosk等受歡迎單品。

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第5位 Loewe

▲ Alewya 為LOEWE Paula's Ibiza編織系列拍攝廣告硬照。(圖片來源: Loewe @ instagram截圖)

由拼圖包Puzzle、Barcelona包、Gate包、吊床包Hammock、Goya包、餃子包Paseo，到春夏季大賣的Paula’s Ibiza 編織系列，都有一大班支持者。就連Rihanna在Super Bowl表演上都穿上Loewe的全紅色連身褲與緊身馬甲，難怪近年Loewe的影響力勢不可擋，成功躋身5甲。

第4位 Valentino

自2022年宣佈專注單一核心品牌後，Valentino將品牌獨有的搶眼易認、簡潔大膽設計用於服裝和手袋上，加上任名BTS隊內超高人氣的SUGA出任品牌大使，贏盡關注度，成功上多一級。

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第3位 Moncler

▲ Moncler《THE ART OF GENIUS》時裝騷。 (圖片來源: hypebeast官網截圖)

憑超保暖及流行時尚出名的法國羽絨之王Moncler，多年來受潮人名模熱愛。早前在倫敦舉行《THE ART OF GENIUS》時裝騷，橫跨藝術界、設計界、娛樂界、音樂界、體育界及文化界等領域，突破時尚邊界，令人留下深刻的印象，期待Q2更上一層樓。

第2位 Miu Miu

由Miuccia Prada 執掌後，憑一條極短迷你裙掀起浪潮，令時尚博主或當紅明星都搶著穿上迷你裙影靚相，風頭一時無兩。今季，與New Balance推出574 聯名鞋款，設計簡單之餘又不失時尚感，成為黑馬直衝lyst 排名第2位。

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第1位 Prada

▲ Prada Re-Edition 2005 加襯軟羊革單肩包。 (圖片來源: Prada官網截圖)

繼2022年Q4登上最受歡迎時尚品牌榜首後，今季再次蟬聯冠軍寶座。Prada標誌性logo紅遍各大平台，吸引全球明星、KOL「帶貨」，令漁夫帽、樂福鞋及hobo bag爆紅。上年零售額數以億計，穩居最熱門品牌的頭位。

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Q1頭20位排行榜一覽

▲ 消息指連串負面新聞影響，Balenciaga 排名由上季第11位，下滑至第11位。(圖片來源:net-a-porter官網截圖)

品牌 今季排名 上季排名 Prada 1 1 Miu Miu 2 4 Moncler 3 3 Valentino 4 5 Loewe 5 7 Botta Veneta 6 6 Dolce & Gabbana 7 9 Versace 8 13 Gucci 9 2 Saint Laurent 10 10 Dior 11 8 Nike 12 12 Louis Vuitton 13 15 Diesel 14 16 Burberry 15 18 Fendi 16 14 Skims 17 - Balenciaga 18 11 Jacquemus 19 20 JW Anderson 20 -

最受歡迎單品-U記$99單肩袋

▲ 設有多色可選，只售HK$99。(圖片來源: UNIQLO官網截圖)

以往最熱門單品都是奢侈品品牌獲得，而今季則是由UNIQLO推出弧型迷你肩背包跑出，更是Lyst排行榜上有史以來最平的產品。

憑著親民價格、實用、多色易襯、簡約幹練設計，在Tiktok收穫5,900 萬的流量，人氣高於其他奢侈品品牌。

另外，Rick Owens的Kriester 太陽眼鏡、Skims Sculpt Bodysuit及潮流熱話的MSCHF Big Red Boots都在榜上有名。

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責任編緝：張懿慧