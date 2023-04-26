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【打擊毒品】味精藏市值2300萬氯胺酮　2男1女被捕

社會 12:53 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

香港海關毒品調查科及機場科截獲一批氯胺酮。（黃傑偉攝）

香港海關毒品調查科及機場科於星期日（24日）透過風險評估截獲一批由波蘭入口、報稱味精、重520公斤的貨物，內藏50公斤氯胺酮，市值2300萬元。行動中，警方拘捕2男1女，年齡介乎27至33歲。

海關機場科空運貨物第一組高級督察鄭景堂指，關員透過風險評估，於4月18日查驗一批由波蘭入口、重520公斤、由20個大麻包袋包裝，報稱味精的貨物。貨物X光顯影下影像異常，關員在其中2包貨物內檢獲50公斤懷疑氯胺酮，市值超過2300萬元。

海關毒品調查科機場調查科高級調查主任劉偉倫指，海關毒品調查科隨即接手案件調查，發現販毒集團委託香港一間物流公司將貨物運送至元朗倉庫，其後更發現販毒集團透過內地一間地物流公司安排運送，關員隨即展開監控派遞。一名男子於4月24日駕駛客貨車由元朗將貨物提取運送至大角咀，再傳送至另一輛客貨車上，關員認為時機成熟一湧而上，將2名男司機及第2輛客貨車上女子拘捕。海關相信販毒集團透過物流公司，以迂迴手法販運毒品，增加執法人員調查難度。被捕2名男司機分別33及28歲，報稱司機，正保釋候查。另一名被捕女子27歲，報稱無業，為28歲男司機的女友，現已獲釋。

海關相信，已成功阻截一批毒品流入本地市場，正追查幕後販毒集團成員。海關重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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罪案 販運毒品 海關

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