【非禮繼女】涉要求10歲繼女摸下體　繼父非禮罪脫官指女童母或涉誣衊

▲ 九龍城裁判法院。（資料圖片）

10歲女童疑於2019年起遭繼父多次非禮，被要求撫摸繼父下體，女童於身體檢查時透露有自殺傾向，由社工揭發事件。繼父早前否認1項與16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪，今（26日）於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，涉案事件或因被告與事主母親的關係變差而起，事主母親或有動機誣衊被告，亦存有事主母親要求事主誣衊被告的可能性。

被告為W.M.K.（42歲），早前否認與16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪，控罪指被告於2019年4月至2021年4月之間某日，在旺角甘霖街某室對年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。案發時被告為X的繼父。

裁判官裁決時指，本案控方檢控基礎為被告要求X撫摸被告下體，爭議點在於相關事件有否發生。裁判官指，就被告要求X撫摸下體一事中，事主X與其母Y的證供存在關鍵不一致的地方。

裁判官指，X供稱她只撫摸了被告下體一下，隨後便藉去洗手間離開。Y則供稱她目睹X至少在被告下體打圈2至3下，Y立即喝停，X立即停下，但繼續留在現場。裁判官指兩人證供存在重大分歧，若事件如X所述，X及Y應有深刻記憶，不應存在如此關鍵分歧。

裁判官續指，Y供稱X事後有自殺傾向，惟X被問及事件時多番表示不記得，即使是被告如何要求X撫摸下體亦如是，故此對X和Y證供有所保留。

裁判官另不接納被告與Y的關係破裂是因涉案事件而起，並指涉案事件或因被告與Y的關係變差而起，Y或有動機誣衊被告，亦存有Y要求X誣衊被告的可能性，遂裁定被告罪脫。

庭上早前播放X的錄影證供，X供稱被告在她10歲曾在家親她的嘴及非禮她，其後被告又要求X撫摸他的下體，X則隔着被告短褲摸了一下後，便藉去洗手間離開，母親亦目睹經過。X又指等待電梯時被告曾攬及吻她。

Y早前供稱，她曾看到X和被告躺在床上，X的左手隔著褲子在被告下體打圈約3至4下，Y遂立刻喝停，被告隨後若無其事繼續玩手機，X則停手，Y則繼續煮飯。

Y亦否認因遭被告撞破出軌，而教唆X誣衊被告，Y強調是為了X才與被告離婚。

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記者：梁錦麟