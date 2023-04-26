【審計報告】教育局13年未檢視校舍保養資助門檻　審計署提合併不同資助標準等多項校舍修葺建議

審計署於今日（26日）發布署長《第八十號報告書》。其中審計署就教育局為資助學校校舍推行保養和改善的工作進行審查。 報告發現教育局至少超過13年未就學校制定的修葺工程費用門檻做出檢視和修訂，促請教育局提供不同資助門檻設定的理據並考慮合併不同資助標準；報告同時提出包括為火柴盒式學校重置前提供協助、為需要修葺或更換空調的申請向學校提供協助等多項建議。

全港844所資助學校可就每個費用達3,000元或以上 (小學和特殊學校) 或8,000元或以上 (中學) 的修葺分項向教育局提交修葺工程申請。然而審計署發現，該項修葺工程費用門檻最少超過 13 年未作檢視或修訂，而教育局未能提供理據說明設定兩項修葺工程費用門檻的理據，及最近檢視或修訂的時間，因此建議教育局考慮有關做法是否合理，並考慮就各類學校提交的申請設定劃一門檻。

報告亦指出，定期工程顧問曾對更換蹲廁的申請作出不同的評估，卻並無文件顯示理由；以及定期工程顧問沒有針對兩宗個案防火門修葺的方案及損壞程度做出詳細記錄及說明，報告促請教育局確保定期工程顧問對類似項目申請提出不同建議時，需提供理據。報告亦提出，截至今年1月，仍有11所學校仍存有含石棉物料，可能存在外露隱患，對公眾健康構成威脅，呼籲可以迅速採取跟進行動。

報告發現部分學校短期內分別提出數項緊急修葺工程申請，及所申請的緊急修葺工程項目中半數不屬於緊急修葺工程項目，因此呼籲學校盡可能對申請項目進行整合，並建議協助學校確定緊急修葺工程範圍。審計署留意到在2019–20 至 2021–22 年度期間定稿的緊急修葺工程報告中，平均需時32天，超過教育局規定的15天；且有很多緊急修葺工程申請未獲定期保養承建商在指定時間內跟進。

改善工程計劃方面，在 2017至2022年的6年期間，有19所火柴盒式學校申請重置，只有5所 申請成功，因此報告建議教育局需在這些學校重置前提供協助，應對校舍空間及設施不足問題。教育局需要就修葺或更換空調設備的申請，向學校提供協助，並確保學校獲得正確的修葺或更換空調設備的資訊，為避免出現施工質素問題，需要定期工程顧問從空調設備修葺或更換工程項目汲取經驗。

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記者：解青羽