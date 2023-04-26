【鯁喉意外】爸爸食餅鯁喉神情痛苦　15歲女兒超冷靜1分鐘救父一命【附鯁喉急救法】

▲ 爸爸食餅鯁喉，15歲女超冷靜1分鐘救父一命。

鯁喉意外不時發生，學懂急救法傍身，隨時可救回身邊人一命。山東最近便有一名爸爸在進食時，被一塊餅鯁住喉嚨，神情非常痛苦。慶幸在這危急關頭，15歲的女兒依然臨危不亂，為父親即時急救，短短一分鐘，便成功令爸爸吐出卡在喉嚨的餅塊。有關影片曝光後，不少網民對女兒的危機處理大表讚賞。

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從網上流傳的影片可見，一名男子發現被餅鯁住喉嚨時，已即時離開座位，並面露痛苦神色，示意家人幫忙。當時15歲的女兒見狀，遂與旁邊的姑姑輪流向爸爸實施「哈姆立克急救法」（又稱「謙烈治急救法」），先用雙手抱緊父親腹部，並將他的身體向前傾，然後不斷拍打其背部，整個過程大約1分鐘，便成功令父親吐出餅乾，女兒見父無大礙後，便隨即打電話叫救護車。

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影片曝光後，不少網民留言大讚女兒的沉著應戰，是「爸爸的救生衣」、「給小姑娘的沉著冷靜點個讚」、「爸爸的小「女孩兒好棒，沉著冷靜」。

事實上本港過去亦曾發生鯁喉奪命意外。消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人鯁塞時如何急救。片中指出當有人鯁塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者狀況。

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不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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責任編輯：羅嘉欣