【明星扮靚】美魔女李若彤分享14天健身餐單　小龍女示範操馬甲線動作【多圖】

▲ 李若彤大晒馬甲線。

現年56歲的李若彤近年定居內地，被封為「最美小龍女」的她駐顏有術，身材與樣貌也沒多走樣，並不時於社交平台跟網民分享美容和健康生活的心得。

近日李若彤於從博分享兩段健身影片，親身示範「14天挑戰馬甲線」的幾組動作，同時分享其健身菜單，這位美魔女靠著運動和飲食操出弗爆身型。

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在影片中，李若彤穿上Bratop襯瑜珈褲，晒出結實的腹部曲線跟馬甲線，令網友們驚嘆不已。

李若彤並寫道：「姑姑製訂了一份“14天挑戰好身材計劃”，從這周開始，我會每周分享一條視頻，每兩周集中鍛煉一個部位，包括大家想要的馬甲線、天鵝臂、蜜桃臀、超模腿。」

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當中14天挑戰馬甲線「第一期動作」如下：

1.高抬雙臂提膝 30秒×3組

2.卷腹 30秒×3組

3.平板側撐壓腹 30秒×2組×雙側

4.交叉高抬腿卷腹 30秒×3組

5.混合動作1+2 15秒+15秒

數天後李若彤拍片分享一日五餐的菜單，她稱好身材不僅是練出來，還要吃出來，她分享由北大的營養學張博士為她訂製的抗炎食譜，有減脂效果的同時，還能抗炎、提高免疫力。

《14天挑戰馬甲線》的健身菜單如下：

早餐

水煮粟米半條

無糖酸奶100ml

一隻雞蛋

午餐

紅豆10g

大米30g

青椒60g

去皮雞肉80g

薑片

娃娃菜100g

晚餐

半條水煮玉米

綠色青菜200g

雞肉150g

木耳60g

片段中的李若彤素顏示人，氣色好兼沒有老人斑，她更教大家烹煮健美餐的竅門。早餐方面，李若彤白烚粟米和雞蛋，另外她說：「姑姑喜歡吃的酸奶，是加了自己磨的黑芝麻粉和黑豆粉，味道是真的非常配的，」

至於午餐方面，李若彤吃得頗清淡，她煮了一道青椒雞肉和白烚娃娃菜，另外配上紅豆飯一碗。

烹調不落調味料

她更說：「抗炎食譜烹調用油，最好選擇橄欖油；棻籽酒底山茶油，另外不要放太多油，如果怕雞肉黐底，可以把油直接淋在雞肉上，之後才炒。」李若彤續說：「另外娃娃菜最好做法是水煮，或用橄欖油大火炒一分鐘，但別加太多水，否則蔬菜營養會走到水裡面。」

整過烹調過程，李若彤也沒有加進調味料，對此他說：「甚麼調味也不吃，要慢慢習慣食物的原味。」

另外，早餐和午餐之間，李若彤會吃25克堅果：「任何堅果亦可，但是要原味，千萬不要加一些辣椒的調味或鹽焗也不要。」待吃完午餐，下午時候她會吃一個奇異果，她說：「奇異果含有豐富維他命c，所以整個餐單是不用捱餓，一天有兩個加餐。」

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網民嫌太清淡

至於晚餐，李若彤沒有吃米飯，以半條水煮玉米代替，另外她煮了一道木耳炒雞肉與及烚青菜，重點在於雞肉別加任何醃料。她說：「若想調一點味道，可以加一些鹽，菜式看來沒有吸引的顏色，是因為沒有加豉油。」

其實李若彤的健美餐單以白肉和蔬菜為主，最重要是不加任何調味料，不少網民感謝李若彤的分享，但亦有人說：「太淡的吃不下。」、「我這重口味患者，吃不下這種淡淡的」。另外某網民羨慕李若彤的濃密秀髮，期待下一趟教導如何保養頭髮！

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