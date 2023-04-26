【審計報告】醫療輔助隊絕大部分薪津申請表無法核實　有救護車近4成時間用作運輸用途

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新一份審計報告指，醫療輔助隊2021至22年度的總開支為1.055億元，其中逾7成涉及隊員及員工的薪酬及津貼，惟審計署抽查醫療輔助隊在去年9月支付款項的其中50份薪酬及津貼申請表後發現，絕大部分無法以作為官方記錄的記事簿核實，同時亦有0.5%口糧申請有違《輔助隊薪酬及津貼條例》的準則。

審計署指，記事簿是醫療輔助隊單位或前線崗位 ，如訓練場地，所使用的官方記錄，以記載在有關地點發生的所有事件，以及為會計程序和審計用途提供文件證據或記錄。不過，署方抽查在去年9月支付款項的其中50份申請表，當中涉及26次職責或訓練的事件及250名隊員的申請，發現當中25次事件、涉及248名隊員的申請，無法以記事簿內的記錄核實，例如其中6次事件、涉及206名隊員的申請中，有關隊員的隊籍編號沒有記錄在記事簿內，亦有4次事件、涉及20名隊員的申請中，無法找到相應的記事簿。

署方也抽查，醫療輔助隊16個訓練場地去年4月至9月間的記事簿，結果有2個訓練場地的記事簿未能找到，並有6個訓練場地無行動及訓練主任或管理人員有定期抽查和核實記事簿內的資料。

署方同時檢視2021年10月至2022年9月，醫療輔助隊就隊員的逾10萬份口糧申請，涉及1,100 萬元的口糧津貼，發現475份申請 ，涉及51,684元津貼，少於條例訂明的8小時的職責，有違《輔助隊薪酬及津貼條例》公布的準則。

審計署認為，醫療輔助隊需要加強對隊員申領薪酬與津貼的內部管制，例如要求申請表的證明或核准長官，在批准申請時，核對記事簿內的記錄。醫療輔助隊亦需要採取措施，確保行動及訓練主任和管理人員按照《醫療輔助隊常行訓令》所載規定，分別定期抽查和檢查記事簿，並將相關抽查和檢查結果妥為記錄在案。另醫療輔助隊也需要採取措施，確保根據《輔助隊薪酬及津貼條例》所載準則支付口糧津貼。

另外，審計署也發現，醫療輔助隊的非緊急救護車及城市救護車在2018至2022年的使用率偏低，分別只有54%至 64%和56%至69%，而病人要求使用非緊急救護車載送服務的人次，也由2013年的1.5萬人降至2020年的6831人，減少57%。署方同時發現，醫療輔助隊經常把城市救護車作救護車服務以外的用途，如隊方的5部城市救護車在2021年10月1日至2022年9月30日這365日間，提供救護車服務僅由69至230天不等，即19%至63%，而其中4部就曾作運輸用途，例如在何文田醫療輔助隊總部與值勤地點之間載送值勤隊員、急救設備和物資，日數由53至138天不等，即15%至38%。

醫療輔助隊指，病人要求使用非緊急救護車載送服務的人次減少，可能是由於醫管局因應第五波疫情而調整非緊急服務所致，並解釋城市救護車有時會用於運送醫療設備，例如城市救護車的鎖定系統可穩定擔架，同時由於沒有其他類型的車輛可用，城市救護車或會用來運送工具和設備。審計署認為，由於城市救護車配備整套醫療設備，將之用於救護車服務以外的用途未必是最有效的方法，並認為醫療輔助隊需要採取措施，提高非緊急救護車和城市救護車的使用率，也需要查明其救護車服務需求偏低的原因並採取行動，盡量優化其救護車車隊的規模。

此外，醫療輔助隊負責於星期日及公眾假期在郊野公園內8個範圍提供急救或救護車服務，署方發現，在2021年10月1日至 2022年9月30日間有7個範圍並非隨時可提供有關服務，，服務可使用率由70%至98%不等，最低為八仙嶺郊野公園至新娘潭的範圍。同時，沒有文件證據顯示醫療輔助隊曾就未能提供急救或救護車服務的情況通知漁護署，以便漁護署另行安排其他機構提供有關服務

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記者：黃小冰