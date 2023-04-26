【元朗謀殺案】元朗七旬老翁上月遭斬斃　警拘7男1女涉嫌串謀謀殺

▲ 元朗七旬老翁被殺案。（資料圖片）

元朗七旬老翁被殺案，警方今日（26日）表示，經調查後於4月24日拘捕7男1女涉嫌串謀謀殺，年齡介乎23至65歲，部分人士有黑社會背景。當中2人被控謀殺，其中一人與另外2人被控串謀妨礙司法公正。4人將於今日下午在屯門裁判法院提堂。

有組織罪案及三合會調查科署理警司蘇志兵表示，死者手腳分別有8處刀傷，頭顱及身體軀幹則沒有受傷，因失血過多致死。死者居住案發地點附近，並於案發地點附近的街市工作，相信在步行上班途中遇害，其個人隨身及處所的財物完好無缺。

蘇志兵指，兇徒是有預謀犯案，案發前兇徒乘坐白色私家車前往案發現場，到場時間為死者出門前15分鐘。死者途徑案發現場時，兇徒遂下車用刀襲擊死者，其後再登上白色私家車逃離現場。警方亦發現，案發地點附近停泊一可疑車輛，相信是用作指揮和把風。案發後，兩輛車同一時間離開，兇徒迅速將兩輛車駛往偏遠地車場匿藏，增加警方調查難度。

事發於3月29日淩晨3時左右，七旬老翁陳廣權在元朗康樂路近大馬路街頭，被一名男子持刀襲擊，事主身中多刀，送院後傷重不治。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 有組織罪案及三合會調查科見記者交代案情。(黃傑偉攝) ▲ 警方於被捕人中搜獲刀具。(黃傑偉攝) ▲ 被捕人疑使用3M手套犯案。(黃傑偉攝) ▲ (黃傑偉攝) ▲ 元朗七旬老翁被殺案。（資料圖片）

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記者：吳穎嵛